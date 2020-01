Legends of Runeterra startet nächste Woche in offene Beta

Legends of Runeterra ist eines der vielen Projekte, mit denen Riot Games derzeit die League-of-Legends-Marke zu erweitern versucht. Wie wir heute erfahren haben, springt das kommende Strategie-Kartenspiel in Kürze in die offene PC-Beta. Am 24. Januar um 20:00 Uhr startet diese Phase, mit der der Startschuss für die erste Season des Spiels einhergeht (Ranglistenfunktionen stehen ab diesem Zeitpunkt zur Verfügung). Neben Online-Partien werdet ihr Freundschaften und Herausforderungen (ab)schließen können. Wer das Game bereits zuvor gespielt hat, erhält 24 Stunden früheren Zugang zu Legends of Runeterra. All eure Fortschritte werden ab sofort mit eurem Profil synchronisiert, Karten schaltet ihr also permanent frei.

