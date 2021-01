Legends of Runeterra: In Shurima grabt ihr neue Kartenmechaniken aus

You're watching Werben

In einem großen Livestream-Event sprach Riot Games am Freitag darüber, wie das Universum von League of Legends im Jahr 2021 wachsen wird. Das Kartenspiel Legends of Runeterra wird in diesem Jahr zwei neue Regionen bekommen, an denen sich kommende Events und Karten orientieren werden.

Im März werden die Spieler zum Beispiel nach Shurima reisen, die antike Region soll drei Content-Updates lang im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Spielmechanisch soll es bei den dazugehörigen Karten wohl zum Beispiel darum gehen, vergrabene Relikte zu entdecken, die Zukunft vorauszusagen und göttliche Führung zu erhalten. Auch erzählerisch möchte Riot Games daran ansetzen.

Wie wir bereits im vergangenen Dezember berichtet haben, als wir mit dem Mitbegründer Marc Merrill gesprochen haben, wird das Unternehmen 2021 soziale Funktionen ausbauen und die laufenden Spiele inhaltlich ausbreiten. Natürlich zählen Champions auch dazu und deshalb wird im Februar jemand namens Aphelios in Legends of Runeterra begrüßt.