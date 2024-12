Legends of Awen: Rise of the Fianna nimmt uns mit auf eine keltische Reise

Eine der Ankündigungen auf der laufenden PC Gaming Show war die Enthüllung eines keltisch inspirierten CRPGs namens Legends of Awen: Rise of the Fianna. Dies ist ein Abenteuer, in dem die Spieler in die Rolle des Waisenkindes Finn schlüpfen, das, nachdem es entdeckt hat, dass es übernatürliche Kräfte besitzt, unter die Fittiche der mythischen Fianna genommen wird, um zu lernen, wie man seine neuen Fähigkeiten kontrolliert.

In der tatsächlichen Zusammenfassung der Geschichte fügt Entwickler Hawkswell hinzu: "Während das Königreich Tara mit internen Kämpfen konfrontiert ist und sich eine uralte dunkle Macht unter dem Land regt, muss sich die Fianna sowohl menschlichen als auch übernatürlichen Feinden stellen. Die Spieler führen ihre Fianna-Kriegerschar durch taktische Schlachten, pflegen Beziehungen zu fünf einzigartigen Gefährten und schalten die Macht legendärer Waffen frei, die mit uralten Helden verbunden sind."

Obwohl die Details über das Spiel aufgrund des frühen Entwicklungsstadiums im Moment noch begrenzt sind, wurde uns gesagt, dass es rundenbasierte Kämpfe sowie Entscheidungen in den Dialogen bieten wird, die es den Spielern ermöglichen, NPCs zu verhandeln, zu bezaubern oder einzuschüchtern. Die Entscheidungen, die du triffst, wirken sich jedoch auf die Entwicklung des Charakters aus und führen zu verschiedenen Enden.

Andernfalls wird uns mitgeteilt, dass Legends of Awen: Rise of the Fianna im ersten Quartal 2025 eine Crowdfunding-Kampagne starten wird, um die Entwicklung des Spiels zu verbessern. Dazu gehört die Verbesserung der Anzahl der Spielerentscheidungen und der "Tiefe und Auswirkungen ihrer Konsequenzen aus ihrem ursprünglichen Umfang".

Den Ankündigungstrailer für Legends of Awen: Rise of the Fianna könnt ihr euch unten ansehen.