Legends of Arwen: Rise of the Fianna Vorschau - Ein sehr vielversprechender grüner Spross, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns

Manchmal ist es schwierig, sich an neue Umgebungen in RPGs anzupassen, selbst wenn deine Hauptbeschäftigung darin besteht, sie in all ihren Varianten zu meistern. Bei CRPGs dauert es auch länger, bis man ihre Systeme und Steuerelemente erlernt hat, als bei anderen Varianten des Genres, wie z. B. JRPGs oder Action-RPGs. Erschwerend kommt hinzu, dass die jüngsten Erfolge wie Dsco Elysium oder Baldur's Gate 3 es für mich nur noch schwieriger machen, zu erkennen, wo das Potenzial liegt, etwas Interessantes in den Händen zu halten. Und ich muss sagen, dass im Fall von Rise of the Arwen dieses Potenzial tatsächlich vorhanden ist, aber es war ein ziemlich ernsthafter Kampf gegen die Elemente. Denn Rise of the Fianna hat noch viel Arbeit vor sich und viele Korrekturen und Optimierungen an der Balance und dem Spielerlebnis vorzunehmen. Aber es hat eine Seele, und das reicht aus, um ein bisschen länger zu bleiben und es weiter zu erforschen.

Ich bin Spanier, daher berührt mich die keltische Folklore und Mythologie persönlich nur sehr entfernt. Nur wenige Gebiete an der Nordküste des Landes hatten wirklichen Einfluss und kulturellen Kontakt mit den Kelten, obwohl eben diese Menschen später nach Irland auswanderten, wo diese mittelalterliche Fantasie spielt. Hier sind wir der Weltraumgesandte der Königin von Tara, einer Region mit zwei verfeindeten Fraktionen am Rande eines Bürgerkriegs, deren Herrscher, der nun krank und im Sterben liegt, zwischen seinen beiden Söhnen wählen muss, um zu sehen, wer das Land regieren wird. Die Hohe Königin schickt uns Finn Mac Cuwall, den Anführer der Fianna (ein Wort für Banden von Söldnern und Freien, die in den geächteten Wäldern lebten und die der König für bestimmte Angelegenheiten herbeirufen konnte), aus dessen Hintergrund unsere Werte und unser Spielstil stammen werden. In meinem ersten Spiel hatte ich vor, die Dinge mit einer eloquenten Philosophie anzugehen und alles auf das Charisma zu setzen, aber nachdem ich in meinem ersten Kampf eine deutliche Niederlage erlitten hatte, entschied ich mich, zum Hauptmenü zurückzukehren und mir eine Heldin zu bauen, die zwischen den drei verfügbaren Werten Charisma, Weisheit und Macht ausgewogener ist. Ja, ich hätte wahrscheinlich nur mit diesen Sprachfähigkeiten gewinnen können, aber zumindest in diesem ersten Kampf ist alles so verwirrend, dass ich mich für rohe Gewalt entscheiden musste.

Weder das Interface noch die Optionen sind in der rundenbasierten Action gut hervorgehoben, und das Kampfsystem scheint darauf zu basieren, verschiedene Stimmungen (wie z.B. wütend, ruhig oder selbstbewusst) mit Fähigkeiten zu kombinieren, die den Kampfeswillen der Charaktere oder, nicht zuletzt ihre eigene Gesundheit, beeinflussen können. Aber diese Fähigkeiten funktionieren im Bereich und wirken sich auf Feinde und Gruppenkameraden gleichermaßen aus, so dass du in einer schlechten Position Gesundheit für einen Feind heilen oder einen Teamkameraden schwächen kannst, der als nächstes an der Reihe ist. Aber das würde man auch nicht wissen, denn es gibt keinen Hinweis auf diese Kurven.

Ich bin mir sicher, dass es mittlerweile ziemlich klar ist, dass das Kampfsystem in Legends of Arwen: Rise of the Fianna eine Generalüberholung benötigt - Stand heute, und zum Glück sind sich die Entwickler dessen bewusst. Viele dieser Bedenken oder Interface-Fehler, auf die ich angespielt habe, sind bereits bekannt und werden langsam behoben, und das gibt mir etwas Hoffnung für das Endprodukt (obwohl es noch ein langer Weg ist, bis wir etwas Definitives sehen). Was mich wirklich das Potenzial erkennen lässt, ist, dass es eine ziemlich ausgefeilte Darstellung keltischer Traditionen darstellt und dass es auch eine sehr ordentliche grafische Präsentation hat. Das Art-Design ist bemerkenswert, und selbst in den weniger relevanten Hintergründen dieses Builds kann man sehen, dass viel Talent dahinter steckt.

Ich habe diese ersten Sessions mit Rise of the Fianna als einen kurzen Einblick in ein Projekt genommen, das mir in ein paar Monaten viel besser gefallen wird. Im Moment ist das Projekt so grün wie das Gras in Irland, von dem es inspiriert ist, also lassen wir die Hawkswell Studios kochen.

