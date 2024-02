Legenden sind das Hauptthema im neuesten WWE 2K24 Trailer

HQ

Da Wrestlemania in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert, sind Wrestling-Legenden ein großes Thema für die kommende WWE 2K24. Und der neueste Trailer zum Spiel, der gerade veröffentlicht wurde, konzentriert sich genau auf diese Sache und trägt den passenden Namen Legacy.

Hier sehen wir große Namen wie Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Undertaker, The Rock, John Cena und andere, die verheerende Angriffe und ihre klassischen Moves ausführen, und es gibt auch einen Blick auf den Spielmodus, in dem man Gastschiedsrichter sein kann, sowie auf den sogenannten Casket Matches, bei dem man seinen Gegner in einen Sarg legen und den Deckel schließen muss. Natürlich treten auch einige der heutigen Wrestler auf.

Brock Lesnar ist jedoch aufgrund angeblich fragwürdiger Geschäfte nicht enthalten, aber hoffentlich wird er später als DLC erscheinen, wenn es sich als angemessen erweist.

Schauen Sie sich das Video unten an. Der 8. März ist das Veröffentlichungsdatum für PC, PlayStation und Xbox.