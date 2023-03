Legendärer Sound trifft im Marshall Middleton auf einen knallharten Körper

HQ

Es ist immer praktisch, einen tragbaren Lautsprecher zu haben, den Sie zu einer Party, zum Strand und sogar unter der Dusche mitnehmen können, und die legendäre Audiomarke Marshall hat uns das ultimative tragbare Lautsprechersystem vorgestellt.

Dieses als Marshall Middleton bekannte Gerät verfügt über einen kräftigen Akku, der über 20 Stunden Wiedergabe mit einer Ladung bietet, sowie über ein Gehäuse, das für das raue und taumelnde Leben mit IP67-Staub- und Wasserzertifizierung gedacht ist. Oh, und da es sich um einen Lautsprecher handelt, ist es in der Lage, Audio unglaublich laut abzuspielen, indem es True Stereophonic multidirektionales Audio verwendet, um ein wirklich immersives Erlebnis zu liefern.

Aber Sie können das selbst sehen, da wir den Marshall Middleton in der neuesten Episode von Quick Look in die Hände bekommen haben, die Sie unten in ihrer Gesamtheit sehen können.