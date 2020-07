Legendärer Komponist Ennio Morricone im Alter von 91 gestorben

Er war einer der bekanntesten Namen des italienischen Films und einer der weltweit größten Soundtrack-Komponisten. In den frühen Morgenstunden ist der legendäre Ennio Morricone in Rom verstorben. Zu seinen bekanntesten Werken zählen unter anderem "Es war einmal in Amerika", "Spiel mir das Lied vom Tod" und "Cinema Paradiso". Morricone verstarb im Alter von 91 Jahren an Komplikationen, die aus einem Oberschenkelbruch resultierten.

Berühmt wurde der gebürtige Römer insbesondere durch seine Zusammenarbeit mit dem legendären Regisseur Sergio Leone, mit dem er beispielsweise bei der legendären Dollar-Trilogie mit Hauptdarsteller Clint Eastwood kooperierte ("Für eine Handvoll Dollar", "Für ein paar Dollar mehr", "The Good, the Bad and the Ugly").

Nach einem Oscars für sein Lebenswerk im Jahr 2007 erhielt Morricone 2016 einen weiteren Oscar für den Soundtrack zum Tarantino-Film "The Hateful Eight". Während seiner langen Karriere gewann Morricone zahllose weitere Preise und verkaufte über 70 Millionen Alben.

Wir verneigen uns vor einem der ganz Großen und sprechen seiner Familie unser Beileid aus.