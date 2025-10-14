Legendärer Illustrator Drew Struzan im Alter von 78 Jahren gestorben

HQ

Der legendäre Künstler Drew Struzan ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Er hinterlässt ein wirklich erstaunliches Vermächtnis und hat während seiner langen Karriere mit einigen der größten Namen der Branche zusammengearbeitet und einige wirklich erstaunliche Stücke hergestellt. Von Star Wars über Indiana Jones bis hin zu Zurück in die Zukunft, Blade Runner, The Thing und unzähligen anderen.

Obwohl Struzan 2008 offiziell in den Ruhestand ging und das Poster für den vierten Indiana-Jones-Film seine letzte offizielle Arbeit war, schuf er weiterhin Shows und besuchte sie. Anfang des Jahres enthüllte Struzans Frau, dass er an Alzheimer leidet, was es ihm schließlich unmöglich machte, weiterhin neue Kunstwerke zu produzieren oder zu signieren. Sein Vermächtnis wird jedoch für immer weiterleben - ein Werk, das Generationen von Filmfans geprägt hat.

"Schweren Herzens muss ich Ihnen mitteilen, dass Drew Struzan seit gestern, dem 13. Oktober, von dieser Welt gegangen ist. Ich denke, es ist wichtig, dass ihr alle wisst, wie oft er mir gegenüber die Freude zum Ausdruck gebracht hat, die er empfand, als er wusste, wie sehr ihr seine Kunst schätzt."

Ruhe in Frieden.