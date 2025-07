Legendär auf dem Kriegspfad - Nimmt es ins Visier, Lionsgate zu verschlingen

HQ

Könnten wir auf eine weitere große Hollywood-Fusion zusteuern? Alle Zeichen stehen auf ja. Legendary Pictures - das Studio hinter den Dune-Filmen und dem MonsterVerse - hat Berichten zufolge eine Übernahme von Lionsgate ins Auge gefasst, dem Unternehmen hinter John Wick und Die Tribute von Panem. Laut Bloomberg will Legendary jedoch zunächst mit einigen Koproduktionen neben Lionsgate das Wasser testen.

Anfang des Jahres gab es starke Gerüchte, dass Sony Paramount übernehmen würde - etwas, das letztendlich scheiterte, als Paramount sich entschied, stattdessen mit Skydance zu fusionieren. Dieser Trend der Studio-Konsolidierung zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung, zumal Hollywood zu einem zunehmend zentralisierten Markt wird, der von Blockbustern und Fortsetzungen überquillt.

Lionsgate ging erst im vergangenen Jahr an die Börse und hat sich bereits von seinem ehemaligen Partner Starz getrennt. Eine mögliche Fusion mit Legendary ist keine kleine Kartoffel, und es ist schwer zu spekulieren, was für einen Preis ein solcher Deal haben könnte. Aber wenn es passiert, könnten wir vor einer neuen Ära des Filmemachens stehen, in der nur eine Handvoll Mediengiganten die ganze Show leiten.

Was denken Sie über diese mögliche Fusion?