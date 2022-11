Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Alter in Korea bewertet

HQ

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, die Fortsetzung des Nintendo Switch-Juwels The Legend of Zelda: Breath of the Wild, soll im Mai nächsten Jahres erscheinen, und jetzt sieht es so aus, als würde es dieses Veröffentlichungsdatum tatsächlich einhalten. Zumindest, wenn wir der Altersfreigabe des koreanischen Instituts Glauben schenken dürfen.

Das ist richtig, der Inhalt des oben genannten Abenteuers wurde auf eine angemessene Altersgrenze überprüft, und dies deutet natürlich darauf hin, dass das Spiel nahe genug an einem vollständigen Zustand ist, dass es bereits externe Agenturen durchführen lassen kann, um zu beurteilen, was im fertigen Produkt angeboten wird.

Die Altersempfehlung von koreanischer Seite war übrigens 12+ Jahre, da es leichte Gewalt gibt, bei der der Spieler anderen "lebenden" Wesen Schaden zufügen kann.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom soll am 12. Mai 2023 erscheinen.