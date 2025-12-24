Legend of Aang: The Last Airbender wird vom Kinostart zurückgezogen

Fans von Avatar: Der Herr der Elemente sind schon seit einiger Zeit hungrig, es sei denn, sie waren bereit, die Netflix-Serie durchzublättern. Nächstes Jahr erscheint ein neuer Film, der die Geschichten von Aang und seinem Team Avatar fortsetzt, während sie einem neuen Bösewicht gegenüberstehen und weiterhin den Frieden in den vier Nationen wiederherstellen.

Laut The Hollywood Reporter scheint es eine große Änderung in den Veröffentlichungsplänen für Legend of Aang: The Last Airbender gegeben zu haben. Anstatt im nächsten Oktober in die Kinos zu kommen, wird der Film exklusiv auf Paramount+ erscheinen. Dasselbe gilt für Avatar: Seven Heavens, die neue animierte Serie aus der IP.

Außerdem wurden einige neue Synchronsprecher angekündigt, vielleicht um den Schlag abzumildern, dass Avatar auf der großen Leinwand nicht zu sehen sein wird, es sei denn, wir sprechen von James Camerons blauen Leuten. Taika Waititi, Geraldine Viswanathan, Dee Bradley Baker, Peta Sergeant, Freida Pinto und Ke Huy Quan übernehmen die Synchronbesetzung neben Größen wie Dave Bautista, Eric Nam, Steven Yeun und weiteren.

Dee Bradley Bakers Beteiligung dürfte für Avatar-Fans besonders Spaß machen, da er sowohl Appa als auch Momo in der Originalserie gesprochen hat und daher wahrscheinlich seine Rollen hier wiederholen wird.