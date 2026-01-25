Legally Blonde Prequel-Serie erscheint im Juli auf Prime Video

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass eine Prequel-Serie zu Legally Blonde in Arbeit ist. Wir wissen, dass es zu Prime Video kommt und dass Reese Witherspoon als ausführende Produzentin tätig ist, während die Serie den Namen Elle trägt.

Jetzt wissen wir auch, wann die Show erscheinen wird, da Prime Video erklärt hat, dass Elle am 1. Juli auf dem Streamer debütieren wird. Um diese Nachricht zu berücksichtigen, wurde ein Teaser-Poster geteilt, das Sie unten sehen können.

Aber das waren nicht alle Elle Nachrichten, die Prime Video bereithielten. Der Streamer bestätigte sogar, dass die Produktion einer zweiten Fortsetzungsstaffel bereits im Gange ist, was beweist, dass es großes Vertrauen in die erfolgreiche Serie bei den Fans zu geben scheint. Wir wissen nicht, wann Staffel 2 erscheinen wird, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass sie für 2027 aufgehoben wird, vielleicht im Sommer, um ein Jahr Pause zwischen den Kapiteln zu lassen.

