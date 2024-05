Legally Blonde Prequel-Serie bei Prime Video bestellt

Wenn du darauf gewartet hast, dass Reese Witherspoon für mehr Legally Blonde in die Figur von Elle Woods zurückkehrt, musst du vielleicht nicht mehr allzu lange warten. Prime Video hat eine Prequel-Serie bestellt, die auf den beliebten Filmen basiert und sich um Elle drehen wird, während sie sich durch die High School arbeitet.

Obwohl noch keine Casting-Informationen bekannt gegeben wurden, wird dies zweifellos eine andere und jüngere Schauspielerin in der Rolle von Elle sehen, aber wir wären nicht überrascht, wenn Witherspoon in irgendeiner Form als moderne Version der Figur auftaucht, wie wir es in der Vergangenheit in anderen Prequel-Projekten gesehen haben.

Die Prequel-Show wird als Elle bekannt sein und von Amazon MGM Studios, Witherspoons Produktionsfirma Hello Sunshine und Candle Media produziert, alle exklusiv für Prime Video. Witherspoon ist neben Lauren Neustadter, Lauren Kisilevsky, Marc Platt und Laura Kittrell, die auch als Showrunnerin fungieren wird, auch als ausführende Produzentin an dem Projekt beteiligt.

In der Zusammenfassung von Elle heißt es: "Elle folgt Elle Woods in der High School, während wir etwas über die Lebenserfahrungen erfahren, die sie zu der ikonischen jungen Frau gemacht haben, die wir im ersten Legally Blonde-Film kennen und lieben gelernt haben."

Und über die Rückkehr von Legally Blonde fügte Witherspoon hinzu: "Ich könnte wirklich nicht aufgeregter über diese Serie sein! Die Fans werden erfahren, wie Elle Woods als Teenager mit ihrer unverwechselbaren Persönlichkeit und ihrem Einfallsreichtum durch ihre Welt navigierte, auf eine Weise, wie es nur unser geliebter Elle konnte. Was könnte besser sein als das?"