Legacy-Update feiert Jubiläum von Star Trek Online auf PC

Trekkies und engagierte Star-Trek-Online-Spieler auf dem PC können ab sofort die Luftschlagen durch ihre virtuelle Kommandozentrale blasen und in die Hände klatschen, weil Cryptic Studios und Perfect World Entertainment anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des MMORPGs in der kommenden Woche ein neues Update veröffentlicht hat. Fans werden die Figur "Seven of Nine" im Spiel treffen (sie ist euch vielleicht bekannt aus Voyager oder Picard), während Michael Burnham von Star Trek: Discovery (mit den Stimmen von Jeri Ryan und Sonequa Martin-Green) in einer zweiten Geburtstagsüberraschung zu hören sein wird. Das Legacy-Update wird am 3. März auch auf PS4 und Xbox One erscheinen und in einem neuen Trailer macht der Entwickler noch einmal ordentlich Stimmung für die Inhalte.

