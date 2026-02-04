Legacy wurde bei PGL Cluj Napoca 2026 durch FUT Esports ersetzt, da der Kader ungültig war

HQ

Sobald IEM Krakow abgeschlossen ist, werden viele der besten Counter-Strike 2 Teams und Spieler vom europäischen Land zu einem relativ nahen europäischen Pendant für das nächste große Esport-Turnier wechseln.

Zwischen dem 14. und 22. Februar kehrt PGL Cluj-Napoca für ein großes Turnier nach Rumänien zurück, bei dem 16 der besten Teams um einen Anteil an einem Preispool von 625.000 Dollar gegeneinander antreten. In diesem Zusammenhang kannten wir zwar bereits viele der anwesenden Teams, gab es jedoch eine kleine Veränderung, da Legacy wegen eines "ungültigen Kaders" aus dem Event ausgeschieden ist, was Raum für FUT Esports lässt, um sich einen Platz als Ersatz zu sichern.

Als nächstes steht für dieses Turnier das offizielle Format und der Spielplan für die Gruppenphase an, ein Abschnitt, in dem die 16 Teams höchstens fünf Spiele bestreiten, um einen der acht Playoff-Plätze zu erhalten.

