Legacy of the Forge: Die neue Erweiterung Kingdom Come II gräbt in Henrys Vergangenheit Warhorse Studios ist mit einer brandneuen Erweiterung zurück in der Schmiede.

HQ Weitere Abenteuer erwartet Sie in dem von der Kritik gefeierten Kingdom Come: Deliverance II von Warhorse Studios. Der PR-Manager des Studios hat offiziell die nächste Erweiterung, Legacy of the Forge, angekündigt, die sich auf Henrys Ursprünge konzentrieren wird – und, wenig überraschend, ein tieferes und verfeinertes Schmiedesystem bieten wird. Weitere Details werden während der Gamescom im August bekannt gegeben, und die Spekulationen über einen möglichen Start kurz nach dem Event heizen sich bereits auf. Die Erwartungen sind nach der Veröffentlichung von "Brushes With Death" Anfang des Jahres verständlicherweise himmelhoch, und die Fans warten gespannt darauf, was als nächstes auf sie zukommt. Seid ihr gespannt auf die neue Erweiterung?