Legacy of the Forge bringt umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für dein Zuhause in Kingdom Come II

HQ

Während der Opening Night Live auf der Gamescom präsentierten Warhorse Studios und Deep Silver die mit Spannung erwartete Erweiterung für Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of the Forge. Die Spieler setzen Henrys Reise in Kuttenberg fort, wo er die legendäre Schmiede seines verstorbenen Vaters übernimmt und wieder aufbaut, mit dem Ziel, in der örtlichen Schmiedegilde aufzusteigen.

Die Erweiterung führt eine Mischung aus neuen täglichen Aufgaben ein, die Einkommen generieren - Geld, das in eine tiefgreifende Hausbaufunktion gesteckt werden kann. Warhorse verspricht über 136 Millionen Möglichkeiten, Henrys neues Zuhause individuell zu gestalten: Die Schmiede, die Privaträume und die Umgebung können bis ins kleinste Detail angepasst werden. Abgesehen vom reinen Aussehen scheint die Wahl des Designs das Gameplay auch auf einer tieferen Ebene zu beeinflussen, da sie bedeutungsvolle Konsequenzen und nicht nur kosmetisches Flair hinzufügt.

Die Erweiterung erscheint am 9. September für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Besitzer des Expansion Pass oder der Gold Edition erhalten den DLC ohne zusätzliche Kosten. Mit dieser fast Sims-ähnlichen Baufreiheit verleiht Legacy of the Forge dem mittelalterlichen RPG eine frische Dynamik - es verbindet düsteren Realismus mit kreativem Ausdruck und macht das Bauen von Häusern fast so süchtig machend wie den Kampf selbst.

Freust du dich schon auf diese neue Erweiterung?

https://www.youtube.com/watch?v=JcvB6lH-LKI