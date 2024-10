Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered zeigt neue Boss-Designs

HQ

Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered erscheint in nur ein paar Monaten, und vor dem Veröffentlichungsdatum hat Aspyr uns einen neuen Blick darauf gegeben, wie die aktualisierten Boss-Designs aussehen. Im Trailer unten erhalten wir einen Blick auf die neuen und verbesserten Versionen von Kain, Zephon, Dumah, Rahab und Melchiah.

Laut Matthew Ray, Associate Brand Manager bei Aspyr, war es mehr als nur ein Anstrich für die Chefs, die Chefs frisch aussehen zu lassen. "Die Modelle für Kain in Soul Reaver und Soul Reaver 2 mussten komplett neu gestaltet werden, um Texturprobleme zu mildern", schrieb er in einem PlayStation Blog-Post. "Mit der erhöhten Polygonzahl hielten wir es für wichtig, sein Aussehen viel näher an den Kain zu bringen, den wir in den ursprünglichen FMVs zu sehen bekamen, der viel detaillierter war und mehr oder weniger zeigte, was die ursprüngliche Absicht für den Charakter war.

Neben den Änderungen am Boss-Design wurden weitere zusätzliche Funktionen eingeführt, um die Spiele auf moderne Standards zu bringen. Eine Karte und ein Kompass mögen nach kleinen Dingen klingen, aber sie werden lebensrettend sein, wenn du vorhast, Das Vermächtnis von Kain noch einmal oder zum ersten Mal in Angriff zu nehmen.

Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered erscheint am 10. Dezember für PC, Xbox, PlayStation und Switch.