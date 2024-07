Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered Bilder erscheinen auf der San Diego Comic-Con

Wir haben es nicht erwartet, aber es sieht so aus, als hätte die San Diego Comic-Con sowohl für Videospielfans als auch für Comic- und Filmfans einige Überraschungen bereitgehalten.

Laut einigen Bildern, die von einem Resetera-Benutzer zur Verfügung gestellt wurden, eröffnet Dark Horse Studios eine Mailingliste , um Neuigkeiten über Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered zu erhalten, von denen wir annehmen, dass es sich um moderne Versionen der Crystal Dynamics-Klassiker handeln wird. Im Moment haben wir keine weiteren Informationen dazu, da der QR-Code im Bild auf ein Formular für die Liste weiterleitet. Abgesehen von einem Titel und einem Logo müssen wir auf weitere offizielle Neuigkeiten warten.

Legacy of Kain: Soul Reaver und seine Fortsetzung erschienen kurz vor und nach der Jahrtausendwende und wurden von Amy Hennig inszeniert, bevor sie zu Naughty Dog ging, um das Uncharted-Projekt aufzunehmen. Wenn Sie also an einer großartigen Geschichte interessiert sind und es Ihnen nichts ausmacht, ein wenig zu warten, um sie auf modernen Plattformen erneut zu erleben, bleiben Sie dran für diese neue Kollektion.