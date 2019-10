Left-4-Dead-Chaos im neuen Trailer von Earthfall: Alien Horde

Am 29. Oktober wird Earthfall: Alien Horde für Nintendo Switch veröffentlicht, ein neuer Trailer weist auf den Vorverkaufsstart hin. Die Hybridversion enthält alle zuvor veröffentlichten Zusatzinhalte und es ist jetzt auch möglich, Aliens in Teams auf demselben Fernseher zu bekämpfen. Das ist nur auf der Switch möglich, ihr habt also allen Grund, dieses Spektakel endlich nachzuholen, falls ihr es bisher verpasst habt. Earthfall ist bereits auf PC, Xbox One und PS4 erhältlich, 20 Euro legt ihr dafür im Switch-eShop auf den virtuellen Tisch.

