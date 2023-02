Left 4 Dead Studio arbeitet an einem neuen Spiel

HQ

Während Left 4 Dead offensichtlich ein enormer Erfolg wurde, kann das Gleiche nicht über die neuesten großen Projekte der Turtle Rock Studios gesagt werden: Evolve und Back 4 Blood. Beide, vor allem aber letztere, hatten beeindruckende Starts, verschwanden aber trotz der Bemühungen der Entwickler mit Erweiterungen und Updates schnell in den Schatten. Diese Art von Flugbahnen kann nur zu einer Sache führen, und wir haben heute ein weiteres Beispiel dafür.

Turtle Rock Studios bestätigt, dass Back 4 Blood keine weiteren Inhaltsupdates erhalten wird. Es wird jedoch immer noch spielbar und online sein, also mach dir darüber keine Sorgen.

Der Grund für diese Entscheidung, abgesehen davon, dass das Spiel in letzter Zeit für die meisten Spieler völlig vom Radar verschwunden ist, ist, dass das Studio seinen Fokus auf ein neues Spiel in der Entwicklung gerichtet hat. Uns wird jedoch nichts über dieses neue Projekt gesagt, und es hört sich so an, als würden wir es für eine Weile nicht tun, also wird nur die Zeit zeigen, ob sich die Schildkröten weiterhin auf kooperative Spiele konzentrieren werden oder nicht.

