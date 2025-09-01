Left 4 Dead Schöpfer teasert neuen Koop-Shooter an

HQ

Mike Booth, der Schöpfer von Left 4 Dead, arbeitet an einem neuen Spiel, das stark von seinen bisherigen Erfolgen inspiriert zu sein scheint. Booth hat einen neuen Koop-Shooter für vier Spieler angekündigt, der Spieler sucht, die an begrenzten Spieltests teilnehmen möchten.

In einem Gespräch auf Reddit nannte uns Booth weder einen Namen für dieses neue Spiel noch irgendwelche Bilder, an denen man es erkennen könnte, sondern lobte es auf andere Weise. "Wenn euch das Teamwork, die Spannung und der Wiederspielwert meiner früheren Spiele gefallen haben, werdet ihr dieses Spiel wahrscheinlich interessant finden. Es erweitert die Koop-Formel auf eine Weise, die ich schon lange erforschen wollte", schrieb Booth.

"Wir befinden uns noch in einem frühen Entwicklungsstadium, aber wir öffnen die Playtests für eine begrenzte Anzahl von Spielern. Wenn ihr daran interessiert seid, uns bei diesem nächsten Abenteuer zu begleiten und das Spiel schon früh mitzugestalten, würden wir uns freuen, wenn ihr dabei seid", fuhr er fort.

Der Bereich der Koop-Shooter hat seit Left 4 Dead einen langen Weg zurückgelegt, und andere große Namen sind hinzugekommen, um die Lücke zu füllen, die er hinterlassen hat. Wenn dieses neue Spiel jedoch als geistiger Nachfolger von Left 4 Dead angesehen wird, wird es mit Sicherheit viel Aufmerksamkeit von den Fans auf sich ziehen.