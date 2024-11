(Lee) Weihnachten kommt früh: Jason Statham wird zum World of Tanks Star der Holiday Ops 2025 ernannt

HQ

Es ist wirklich die schönste Zeit des Jahres. Kurz vor dem Dezember können wir uns immer darauf verlassen, dass Wargaming unsere Stimmung hebt, wenn der Schöpfer von World of Tanks enthüllt, welchen berühmten Schauspieler er für sein jährliches Holiday Ops -Event im Spiel gewonnen hat. In der Vergangenheit waren dazu Arnold Schwarzenegger, Milla Jovovich, Chuck Norris und letztes Jahr sogar Vinnie Jones, und für dieses Jahr können wir stattdessen auf The Expendables, The Meg und The Beekeeper Hauptdarsteller als Mittelpunkt schauen.

Das ist richtig, Jason Statham (bekannt als Lee Christmas in The Expendables, wie passend!) ist der Star von World of Tanks Holiday Ops 2025. Er wird im Spiel als Kommandant und als Teil eines Events erscheinen, bei dem eine Reihe von Spezialaufträgen abgeschlossen werden können, um eine Reihe zusätzlicher Belohnungen zu erhalten.

Holiday Ops beginnt in World of Tanks ab dem 6. Dezember und läuft bis zum 13. Januar. Wie wir es jedes Jahr erwarten, hat Wargaming sogar ein verrücktes Video mit Statham (und dem M4A2E8 Sherman Panzer von Fury ) produziert, das ihr euch unten ansehen könnt.