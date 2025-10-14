Lee Sins Synchronsprecher über den Champion als Star einer Adaption: "Das wäre eine Win-Win-Situation für alle"

HQ

Jetzt, da Arcane zu Ende ist, fragen sich viele, was als nächstes für League of Legends jenseits der Videospielszene kommt. Angeblich sind weitere Spin-offs und Adaptionen in Arbeit, und die Tür für eine Rückkehr von Vi und Caitlyn wurde offen gelassen, vielleicht als Erwachsene, aber an dieser Front wurde seit geraumer Zeit nichts Substanzielles mehr erwähnt.

Kürzlich haben wir mit Feodor Chin gesprochen, die dafür bekannt sind, einige der ikonischen Charaktere der Videospielwelt zu sprechen, darunter League of Legends Champion Lee Sin. Dies ist eine Rolle, die Chin seit etwa sechs Jahren ausübt und die Aufgaben des ehemaligen Synchronsprechers Vic Mignogna übernommen hat, und da Lee Sin erstmals 2011 debütierte, wird 2026 das Jubiläum der Veröffentlichung des Charakters sein. Ist es angesichts dessen an der Zeit, den Anlass mit einer Lee Sin -Adaption zu feiern? Wir haben Chin gefragt, ob er es gerne sehen würde, wenn dies Realität wird und ob er an dem hypothetischen Projekt teilnehmen möchte?

"Ich wäre auf jeden Fall offen dafür, wenn wir gehen würden, lasst uns das auf jeden Fall im Universum veröffentlichen. Ich wäre auf jeden Fall bereit", erklärte Chin. "Aber ja, ich denke, weißt du, was wir heute sehen, vor allem, ich denke, ich denke, The Last of Us kommt mir in den Sinn. Denn ich denke, in den vergangenen Jahren waren Videospieladaptionen vielleicht nicht die besten. Aber ich denke, wir sehen eine reale, eine reale, einfach eine kreative Explosion davon, die diese Eigenschaften entweder auf das Fernsehen oder auf den Film überträgt. Und ich finde, dass es wirklich wunderbar und inspirierend ist. Und ja, absolut. Weißt du, was sie mit Arkane gemacht haben, ist gewaltig. Und worüber sie seit Jahren für Overwatch sprechen, offen dafür, absolut gerne, weißt du, würden das liebend gerne tun. Und ich denke, die Fans würden das gerne sehen. Das wäre also eine Win-Win-Situation für alle, würde ich denken."

