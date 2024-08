Lee Jung-jae "sehr überrascht" von der Stornierung von The Acolyte

HQ

Die erste Staffel von The Acolyte wird als eines der am wenigsten geliebten Star Wars-TV-Produkte in die Geschichte eingehen. Die Vision aus der Zeit der Hohen Galaktischen Republik und die Geschichte der Schwestern Mae und Osha und ihrem Weg durch den Rand der Macht, sich der Dunklen Seite zuwendend, überzeugten die Zuschauer und Fans der Saga weder in ihrer Präsentation noch in ihrer Ausführung. So waren nicht viele überrascht, als Disney kürzlich bekannt gab, dass es die Serie absetzen wird und es keine zweite Staffel geben wird. Aber einer der Hauptdarsteller der Serie war von der Entscheidung "sehr überrascht": der koreanische Schauspieler Lee Jung-jae (The Squid Game), der Jedi-Meister Sol spielt.

Diese Aussage machte der Schauspieler gegenüber Entertaiment Weekly, wo er sichtlich enttäuscht von der Entscheidung war: "Wie ihr wisst, war meine Figur bereits in der ersten Staffel gestorben", sagt Lee. "Also wäre ich nicht in der zweiten Staffel mitgewirkt, wenn es sowieso eine gegeben hätte. Aber persönlich habe ich Leslyes [Headland] Schreibstil wirklich geliebt. Ich fand, dass sie eine großartige Autorin und Regisseurin war, die sehr talentiert war, was das Geschichtenerzählen angeht, sowie die Erschaffung von Charakteren und sinnvollen Strukturen innerhalb der Geschichte. Ich persönlich habe mich also sehr darauf gefreut, eine zweite Staffel mit ihr an der Spitze zu sehen."

"Als ich die Nachricht hörte, war ich auch persönlich ziemlich überrascht."

Der Schauspieler fühlt sich mit der aktuellen Entscheidung, dieThe Acolyte Dreharbeiten nicht fortzusetzen, jedoch nicht völlig niedergeschlagen und glaubt, dass es "Eine neue Hoffnung" noch geben kann: "Ehrlich gesagt, hoffe ich, dass es in Zukunft vielleicht Veränderungen geben könnte", sagt Lee. "Denn man weiß nie, was passieren wird. Auf persönlicher Ebene hoffe ich wirklich, dass wir weitere Geschichten von Leslyes zweiter Staffel sehen können."

