Lee Jae-myung wird voraussichtlich südkoreanische Präsidentschaft übernehmen

Die neuesten Nachrichten über Südkorea . Der Führer der Liberalen, Lee Jae-myung, ist auf dem besten Weg, Südkoreas nächster Präsident zu werden, nach einem turbulenten politischen Kapitel, das durch die Verhängung des Kriegsrechts durch die vorherige Regierung ausgelöst wurde.

Die vorgezogenen Neuwahlen, die nach der Amtsenthebung und Absetzung von Yoon Suk Yeol ausgerufen wurden, scheinen eine breite Wahlbeteiligung und einen Stimmungsumschwung in der Öffentlichkeit ausgelöst zu haben. Lees prognostizierter Sieg signalisiert einen möglichen Neustart sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik.