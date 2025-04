Lee Jae-myung tritt als Parteivorsitzender zurück und strebt Präsidentschaftskandidatur an Vor den vorgezogenen Neuwahlen in Südkorea positioniert sich Lee an der Spitze eines turbulenten politischen Rennens.

HQ Der neueste neue Sohn Südkorea . Während sich das Land auf die plötzlichen Präsidentschaftswahlen im Juni vorbereitet, ist der Vorsitzende der Demokratischen Partei, Lee Jae-myung, von seinem Posten zurückgetreten und signalisiert damit eine wahrscheinliche Kandidatur für die Präsidentschaft. Sein Rücktritt erfolgt inmitten von Rechtsstreitigkeiten und einem zerrütteten politischen Klima nach der Amtsenthebung des ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol. Lee, ein erfahrener Politiker, der die Wahl 2022 knapp verlor, bleibt trotz ungelöster Gerichtsverfahren der Spitzenkandidat. Unterdessen bemüht sich die regierende People Power Party, ein verstreutes Feld von Kandidaten zu vereinen, da das Land mit zunehmenden wirtschaftlichen Spannungen und wechselnden globalen Bündnissen konfrontiert ist. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird. Lee Jae-myung // Shutterstock