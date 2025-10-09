Lee Byung-hun von Squid Game begeht einen Amoklauf in Park Chan-Wooks No Other Choice

HQ

Der Arbeitsmarkt kann heute ein verrückter Ort sein. Finden Sie eine Position, an der Sie interessiert und für die Sie qualifiziert sind, und dann müssen Sie gegen Hunderte von anderen Kandidaten, KI- und Personalverantwortlichen kämpfen, die Ihr Aussehen vielleicht einfach nicht mögen. Aber... Was wäre, wenn der gesamte Prozess vereinfacht werden könnte?

Das ist der Gedanke, der Lee Byung-huns Figur in No Other Choice durch den Kopf geht. Unter der Regie von Oldboy and The Handmaiden-Regisseur Park Chan-Wook folgt der Film einem Familienvater, der seinen Job verliert und beginnt, die Suche nach einer neuen Arbeit ein wenig zu erleichtern, indem er seine Rivalen tötet.

Von Kritikern als einer der besten Filme des Jahres gepriesen, sieht No Other Choice im jüngsten Trailer wie ein absoluter Knaller aus. Der Film wird dieses Weihnachten in ausgewählten Kinos zu sehen sein und im Januar 2026 überall in die Kinos kommen.