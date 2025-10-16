Lecornu übersteht Misstrauensvotum knapp

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der französische Premierminister Sébastien Lecornu zwei Misstrauensvoten knapp überstanden hat, was seiner jungen Regierung eine kurze Gnadenfrist für die Vorlage des Haushalts für das nächste Jahr eingebracht hat. Sein Überleben kam jedoch auf Kosten der Tatsache, dass er die umstrittene Rentenreform von Präsident Macron auf Eis legte, um sich die Unterstützung der Sozialisten zu sichern. Dieser Schritt hat tiefe Risse innerhalb der Nationalversammlung offengelegt und Macrons innenpolitische Agenda geschwächt. Zu Beginn der Debatte über den Haushalt 2026 sieht sich Lecornu wachsendem Druck von links und rechts ausgesetzt, weitere Zugeständnisse zu machen, was seine Position zunehmend prekär macht. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!