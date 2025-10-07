Lecornu beginnt dringende Gespräche, um den politischen Stillstand in Frankreich zu überwinden

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der scheidende französische Premierminister Sébastien Lecornu eine neue Runde parteiübergreifender Gespräche begonnen hat, nachdem er nur einen Tag zuvor zurückgetreten war, um die eskalierende politische Krise in Frankreich zu beenden. Seine kurze Amtszeit, die sowohl von Verbündeten als auch von Gegnern fast sofort abgelehnt wurde, hat dazu geführt, dass Präsident Emmanuel Macron nach Optionen sucht. Lecornus neue Mission, die von Macron beauftragt wurde, besteht darin, in einem Parlament ohne klare Mehrheit eine gemeinsame Basis zu finden – eine Herausforderung, die die französische Politik seit Monaten lähmt. Während einige Abgeordnete dies als letzten Versuch sehen, die Stabilität wiederherzustellen, sehen andere darin kaum mehr als einen Schachzug, um Zeit zu gewinnen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!