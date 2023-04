LEC-Frühjahrsfinale: Zusammenfassung

HQ

Die verbleibenden vier Teams der LEC trafen am vergangenen Wochenende in Best-of-Five-Serien aufeinander, um zu ermitteln, wer zum Champion der Spring Split gekrönt werden würde. Viel Action, Hin- und Her-Serien und einige Pentakills später hob MAD Lions nach einem hart umkämpften Lauf durch das Bracket die Spring Shield und wird als erster Seed der LEC zu MSI aufsteigen.

Tag 1 - Viertelfinale

G2 v MAD G1 (G2-Sieg)

G2: Kennen; Viego; Aurelion Sol; Verhexen; Dreschen

MAD: Gragas; Lee Sünde; Lissandra; Xayah; Rakan (Begriffsklärung)

In der Laning-Phase zielte MAD konsequent auf Caps, aber BrokenBlade und Yike zogen die Top-Seite von G2 in Führung, um das Spiel ausgeglichen zu halten. Die Scharmützel und die Kontrolle über die Ziele waren für beide Teams in der Mitte des Spiels ziemlich ausgeglichen, aber im späten Spiel ermöglichten der extreme AOE-Schadensausstoß von G2s Comp und Hans Samas Skalierung auf Jinx G2 den Sieg.

G2 v MAD G2 (MAD-Sieg)

MAD: Kennen; Lee Sünde; Gragas; Xayah; Rakan (Begriffsklärung)

G2: Akshan; Maokai; Kassiopeia; Verhexen; Tahm Kench

Ein sehr blutiges frühes Spiel für MAD, in dem Elyoya häufig erfolgreiche Ganks findet. Hans Sama findet drei frühe Kills als Antwort, um G2 zurück ins Spiel zu bringen, wird aber gegen Ende der Laning-Phase von Carzzy solo getötet, was es MAD ermöglicht, ihre Führung mit einem Rift Herald-Spiel wiederherzustellen. MAD sind in der Lage, sich durch die Mitte des Spiels und darüber hinaus zu bewegen, um ein ziemlich sauberes Spiel zu erzielen.

G2 v MAD G3 (MAD-Sieg)

G2: Darius; Bel'Veth; Annie; Zeri; Lulu

WÜTEND: Jayce; Sejuani; Gragas; Verhexen; Blitzkurbel

Yike erobert das frühe Spiel im Sturm und paart sich hauptsächlich mit BrokenBlade, streift aber auf der Karte herum und schafft eine blutige Laning-Phase. MAD gruppiert sich früh in der Mitte des Spiels und ist in der Lage, das Spiel als Todesball zurückzuerobern, indem sie Vision und Ziele extrem gut aufstellt und diesen Druck nutzt, um das Spiel dominant und schnell zu schließen.

G2 v MAD G4 (G2-Sieg)

G2: Kennen; Maokai; Nocturne; Lucian; Nami (Begriffsklärung

MAD: Gragas; Wukong; Ahri; Verhexen; Rell

Ein ruhigeres frühes Spiel als andere in der Serie, wobei G2 methodischer als Einheit spielt und Ziele vorantreibt, anstatt Picks zu jagen. Hans Sama sieht an Lucian trotz der Nerfs für das Lane-Duo großartig aus, und Yike ist überall, wo er sein muss, und baut einen riesigen Vorsprung auf. Jeder objektive MAD-Fund im Mid-Late-Spiel wird von G2 aufgrund eines guten Makrospiels zurückgetauscht. MAD werden für konstant schlechte Solo-Roams bestraft und G2 schließt sauber.

G2 v MAD G5 (MAD-Sieg)

MAD: Kennen; Wukong; Gragas; Ezreal; Pyke

G2: Jayce; Jarvan IV.; Kassiopeia; Verhexen; Nautilus

Beide Teams 5v5 in der Bot-Lane auf Level eins und G2 gehen mit dem ersten Blut davon, aber MAD antwortet bald mit einem Gank auf BrokenBlade. G2 schleust Ressourcen in Hans Sama, während Hylissang in der Mitte des Spiels für MAD auf der Karte freigeschaltet wird. In Teamkämpfen scheint Pyke eine wirkungsvolle Wahl zu sein. Carzzy ist jedoch in der Lage, Hinweise zu finden und Hans Sama zu überholen. Beim Eintritt in das späte Spiel sieht MAD stärker aus als G2, mit kleinen Vorsprüngen überall außer in der Mitte. MAD erzwingen einen Kampf um Baron, Ass G2 und beenden die Serie.

Riot Games

Tag 2 - Halbfinale

VIT v MAD G1 (MAD-Sieg)

VIT: K'Sante; Maokai; Kassiopeia; Lucian; Nami (Begriffsklärung

WÜTEND: Gwen; Vi; Ahri; Xayah; Nautilus

Nisqy wird in der Laning-Phase beschleunigt, während MAD in der Mitte mit ihrem tauchlastigen Comp. MAD-Ass VIT in einem Kampf um den Herold spielt, viel Druck ausübt und überall in das Mid-Late-Spiel führt. MAD stapelt Drachen, spielt gut um Ziele herum und sichert die Hextech-Seele, indem sie ihnen den Druck gibt, den sie benötigen, um VIT zu überrennen. Ein sehr schneller und sauberer Abschluss für MAD.

VIT v MAD G2 (VIT-Sieg)

VIT: Rumpeln; Maokai; Tristana; Aphelios; Nautilus

WÜTEND: Jayce; Sejuani; Sylas; Verhexen; Renata Glasc

Ein Counter-Gank-Top endet in einem 1-zu-1-Trade in der frühen Laning-Phase, ist aber ansonsten langsam. In der Mitte des Spiels ist VIT die stärkere Mannschaft, wobei Perkz einen großen Vorsprung hat. VIT liefern sich einen tollen Kampf um Dragon und Perkz' Vorsprung wächst weiter. Elyoya ist ein herausragender Spieler für MAD in einem schwierigen Spiel, aber VIT hat überall sonst große Vorsprünge im späten Spiel mit einem extrem schadensintensiven Comp. VIT rächen sich dominant und schnell für ihre Niederlage.

VIT v MAD G3 (MAD-Sieg)

MAD: K'Sante; Lee Sünde; Lissandra; Xayah; Nautilus

VIT: Kennen; Vi; Syndra; Aphelios; Tahm Kench

MAD spielen stark auf der Mid Lane und Elyoya ist aufgrund der geringen Mobilität von Syndra in der Lage, Perkz mehrmals erfolgreich zu finden. In der Mitte des Spiels beginnt sich VIT zu gruppieren, um dem kleinen Goldvorsprung von MAD entgegenzuwirken und einige Erfolge zu erzielen. In den Scharmützeln am Ende des Spiels sieht VIT stärker aus, aber MAD ist proaktiver in Bezug auf Sichtsteuerung und Ziele und kann VIT letztendlich auf der Karte ausführen.

VIT v MAD G4 (MAD-Sieg)

VIT: Rumpeln; Maokai; Tristana; Aphelios; Tahm Kench

MAD: Kennen; Vi; verdrehtes Schicksal; Xayah; Dreschen

Ein ruhigeres frühes Spiel in der Laning-Phase, und anfangs sehen Perkz und Upset in Teamkämpfen stark aus und VIT scheint die geschlossenere Einheit zu sein. Sobald Nisqy in Scharmützeln auf der Karte freigeschaltet ist, kommen MAD zusammen und kehren ins Spiel zurück. Ein riesiger Chasy-Ult um Baron ist für VIT katastrophal und katapultiert MAD in Führung. VIT kann dem Baron-Push nicht standhalten und wird eliminiert.

Riot Games

Tag 3 - Finale

BDS gegen MAD G1 (BDS-Sieg)

BDS: Sion; Vi; Kassiopeia; Zeri; Lulu

MAD: K'Sante; Wukong; Ahri; Xayah; Blitzkurbel

Viel Spiel rund um den Dschungel im frühen Spiel von beiden Teams. In einem Teamkampf um den zweiten Dragon findet BDS vier Kills für zwei und stiehlt den Dragon. Crownie bekommt einen doppelten Kill auf Zeri und fängt an, in der Mitte des Spiels einen Schneeball zu bilden. MAD fangen BDS proaktiv in ihrem eigenen Dschungel auf und finden vier Kills. BDS findet als Reaktion darauf zwei Kills in einem 4v3-Top. Die Komposition von BDS lässt sich viel besser in Teamkämpfen im späten Spiel skalieren, und nachdem er Baron BDS-Belagerung genommen hat, sichert sich Crownie ein Pentakill, um das Spiel zu gewinnen.

BDS gegen MAD G2 (BDS-Sieg)

WÜTEND: Jayce; Vi; Zoe; Ezreal; Annie

BDS: Malphite; Maokai; Kassiopeia; Verhexen; Renata Glasc

In der frühen Laning-Phase sind MAD in der Lage, ihre Lane-Gegner mit Poke zu übertreffen und sowohl im Bot als auch in der Top-Lane schnell einen Kill zu finden. BDS sichert sich den ersten Dragon, aber MAD greift sie an, wobei BDS sich dreht und vier Kills für zwei sichert. Crownie und nuc sehen in der Mitte des Spiels sehr stark aus, und in vollen Teamkämpfen ist die BDS-Kette CC in der Lage, MAD herunterzufahren, wenn sie sich gruppieren und ihren Poke nicht nutzen können. Im späten Spiel schmilzt der DPS von Crownie und Nuc MAD aufgrund des Fehlens einer richtigen Frontlinie.

BDS v MAD G3 (MAD-Sieg)

MAD: K'Sante; Vi; Ahri; Verhexen; Dreschen

BDS: Malphite; Wukong; Syndra; Zeri; Lulu

BDS schafft es, mit einem guten Gank das erste Blut für Crownie aufzunehmen. In der Mitte des Spiels wird Nisqy freigeschaltet, streift mit Elyoya umher und findet Picks auf der Karte. In der Mitte des späten Spiels hat Chasy einen enormen Vorsprung, und MAD ist in der Lage, diesen zu nutzen, um Teamkämpfe konsequent zu gewinnen. Als MAD die Mittelspur hinunterdrückt, findet Carzzy im Gegenzug ein Pentakill, um das Spiel zu gewinnen.

BDS v MAD G4 (MAD-Sieg)

BDS: K'Sante; Vi; Kassiopeia; Aphelios; Dreschen

WÜTEND: Jayce; Sejuani; Gragas; Xayah; Pyke

MAD übertraf BDS in frühen Scharmützeln vollständig und holte schnell vier Kills in der Laning-Phase, drei davon für Chasy. In der frühen Mitte des Spiels hat MAD bereits in fast jeder Rolle einen erheblichen Vorsprung, wobei Chasy die meisten BDS-Mitglieder, denen er begegnet, durchstreift und tötet. MAD sichert Baron und ihr Push ist aufgrund des Goldunterschieds zu viel für BDS, was für ein extrem schnelles Spiel sorgt.

BDS v MAD G5 (MAD-Sieg)

BDS: K'Sante; Wukong; Syndra; Verhexen; Dreschen

WÜTEND: Gwen; Vi; Gragas; Ezreal; Annie

Gleicher Spielplan wie Spiel vier von MAD, da sie viele frühe Roams und Picks machen, mit Chasy-Skalierung und unkontrolliert auf der Karte. In der Mitte des Spiels haben MAD in jeder Rolle Leads, die meisten von ihnen beträchtlich. MAD sicherte sich Baron unangefochten aufgrund ihres Goldvorsprungs und drängte mit dem Buff. Sie gewinnen die Meisterschaft mit absoluter Dominanz und verweigern BDS auch nur einen einzigen Kill im gesamten Spiel.