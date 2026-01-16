LEC wird 2026 fünf Roadtrips ausrichten

HQ

Das LEC ist fast zurück. Die Premier EMEA League of Legends Division beginnt morgen mit der Versus Saison, ein Ereignis, das den Präzedenzfall für die erste von insgesamt fünf geplanten Roadtrips für die kommende Saison schaffen wird.

Wie von Riot Games bestätigt, können wir mit vielen Reisen durch Europa rechnen, die das Beste zeigen, was der Wettkampf League of Legends zu bieten hat. Dies beginnt mit dem LEC Versus Finals zwischen dem 27. Februar und dem 1. März im Olimpic Arena in Badalona, Spanien, folgt dann aber von Optionen, die von den Organisationen Karmine Corp und Movistar KOI gemeinsam veranstaltet werden.

Beide Teams veranstalten ein Spring und Summer Roadtrip, wobei Movistar KOI seinem spanischen Erbe treu bleibt und vom 8. bis 10. Mai ein Spring Event im Madrid Arena in der spanischen Hauptstadt anbietet, alles vor dem Summer Event vom 4. bis 6. September am selben Ort. Karmine Corp wird auf seine französischen Wurzeln zurückgreifen und eine Spring Veranstaltung im Les Arenes in Évry-Courcouronnes, knapp außerhalb von Paris, vom 24. bis 26. April anbieten. Die Option Summer ist noch nicht bestätigt, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass sie auch in Frankreich vorkommen wird.

Zuletzt werden auch die Summer Finals auf die Straße gehen. Wir haben dazu auch keine genauen Informationen, aber Riot verspricht "ausverkaufte Häuser, donnernde Unterstützung und die Chance, das Beste von LoL EMEA Esports zu erleben."

Wirst du 2026 an einer der LEC Roadtrips teilnehmen?