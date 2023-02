LEC Wintersaison: Woche 3 Ergebnisse und Zusammenfassung

HQ

Woche drei war pures Chaos, als die Teams um ihren Platz in der Winter Playoffs kämpften. Mit engeren und hektischeren Spielen als in den ersten beiden Wochen zusammen, als sich der Staub gelegt hatte, hatte der FNC zum ersten Mal in der Geschichte der Organisation die Playoffs nicht erreicht.

Tag 1:

AST gegen SK (AST win)

AST: Gangplank; Sejuani; Sylas; Ezreal; Karma

SK: Jax; Vi; Leblanc; Lucian; Nami

SK gewann überall außer der Top Lane früh, und das kam zurück, um sie zu beißen, als Finn AST auf seinen Rücken legte und sie einen riesigen Comeback-Sieg starteten.

XL v TH (TH win)

XL: Ornn; Elise; Jayce; Varus; Braum

TH: Jax; Sejuani; Orianna; Draven; Rakan

TH bekam Jackspektras Draven früh mit einem Bot-Gank gefüttert, der zu zwei Kills führte, und von diesem Zeitpunkt an rannten sie mit dem Spiel davon, das von Jankos gemarshallt wurde.

G2 v BDS (G2 win)

G2: Gnar; Maokai; Ryze; Xayah: Nautilus

BDS: Jax; Sejuani; Sylas; Lucian; Nami

Yike half, einen Bot 2v2 zu stabilisieren, den BDS gewann, und in der Mitte des Spiels koordinierte Caps G2 mit einem fehlerfreien Ryze-Gameplay zum Sieg.

FNC v MAD (MAD win)

FNC: Gragas; Jungfrau; Sylas; Xayah; Yuumi

MAD: Renekton; Sejuani; Kassiopeie; Zeri; Lulu

MAD Lions hatte die FNC-Nummer in diesem Spiel und koordinierte sich viel besser, wobei Chasy und Nisqy den Wettbewerb dominierten.

KOI v VIT (KOI win)

KOI: Gnar; Vi; Azir; Varus; Ashe

VIT: Renekton; Sejuani; Leblanc; Zeri; Yuumi

Das mittlere und frühe Spiel war langsam und ziemlich ausgeglichen, aber KOI stapelten Drachen und benutzten die Drachenseele, um Teamkämpfe zu gewinnen und das Spiel zu sichern.

Tag 2:

SK v XL (SK win)

SK: Sion; Maokai; Akali; Zeri; Yuumi

XL: Renekton; Sejuani; Viktor; Yasuo; Sennesblätter

Ein langsames frühes Spiel zu Gunsten von XL, das lebendig wurde, als SK Baron von XL stahl und vier Mitglieder tötete. Exakick und Doss waren herausragend, als SK mit dem Spiel davonlief.

BDS v VIT (VIT win)

BDS: K'Sante; Wukong; Akali; Lucian; Nami

VIT: Gwen; Vi; Azir; Varus; Ashe

Sheo war ein herausragender Spieler für eine BDS-Mannschaft, die ihr Bestes gegen die überwältigenden Fähigkeiten von VIT versuchte und in einem langen Spiel mit vielen Wendungen und Wendungen einen guten Kampf lieferte, der nur durch die Elder Dragon zugunsten von VIT aufgebrochen wurde.

TH v MAD (MAD win)

TH: Renekton; Wukong; Azir; Ashe; Heimerdinger

VERRÜCKT: K'Sante; Vi; Sylas; Varus; Yuumi

Viele Hin- und Her-Picks bereiteten Ruby und Mersa auf Erfolg vor, aber ein Dragon Soul zugunsten von MAD und ein Clutch Pentakill von Nisqy erlaubten MAD, dieses Spiel zu stehlen.

AST v FNC (AST win)

AST: Gnar; Trudeln; Ryze; Lucian; Nami

FNC: Aatrox; Vi; Azir; Varus; Nautilus

AST gewann in einem langsamen frühen Spiel, vor allem bei der objektiven Kontrolle, und riss FNC um einen Dragon-Kampf auseinander und drückte ihren Vorteil für den Rest des Spiels.

G2 v KOI (G2 win)

G2: Jax; Elise; Jayce; Kalista; Leona

KOI: Gangplank; Maokai; Azir; Zeri; Yuumi

Ein holpriges frühes Spiel von beiden Seiten führte dazu, dass G2 in der Mitte des Spiels davonlief und Teamkämpfe nahezu fehlerfrei spielte, um den Sieg zu sichern.

Tag 3:

BDS v TH (BDS win)

BDS: Sett; Vi; Azir; Zeri; Ashe

TH: Renekton; Sejuani; Sylas; Varus; Heimerdinger

Adam war ein herausragender Anfang für BDS, als TH einen stetigen Vorsprung aufbaute und sie im Spiel genug hielt, um einen Comeback-Teamfight-Sieg zu erzielen, mit dem sie sich den Baron sicherten und TH für den Sieg überholten.

KOI v AST (KOI win)

KOI: Gnar; Wukong; Sylas; Zeri; Lulu

AST: Kled; Sejuani; Yone; Sivir; Yuumi

KOI baute kleine Bahnvorteile auf und gewann in einem riesigen Teamkampf und drückte ihre Vorteile perfekt aus, um zu gewinnen.

SK v FNC (SK win)

SK: Gnar; Sejuani; Taliyah; Caitlyn; Lux

FNC: Camille; Wukong; Azir; Xayah; Leona

SK schaltete Rekkles meisterhaft auf Level eins aus und setzte FNC durch die Bot-Lane unter Druck, sicherte sich schließlich den Mountain Soul und setzte FNC aggressiv unter Druck für den Sieg.

MAD v G2 (MAD win)

MAD: Renekton; Sejuani; Viktor; Sivir; Yuumi

G2: Karma; Gleichartig; Bauernbursche; Varus; Taliyah

Ein exzentrischer G2-Draft brachte keine Ergebnisse, da Chasy und Carzzy die Mitte des Spiels übernahmen und MAD das Spiel mit relativer Leichtigkeit zu Ende brachte.

VIT v XL (VIT win)

VIT: Gragas; Vi; Taliyah; Zeri; Yuumi

XL: Jax; Wukong; Ryze; Varus; Pyke

Der beste XL hat diesen Split gesehen, leider war es zu wenig zu spät. Ein sehr schrottiges Hin- und Her-Spiel, bei dem Photon herausragend ist. VIT hatte einen Clutch Elder Dragon Steal und setzte auf ein Basisrennen um den Sieg.

