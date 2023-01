LEC Wintersaison: Woche 1 Ergebnisse und Zusammenfassung

HQ

Da die LEC wieder in vollem Gange ist, haben wir beschlossen, die diesjährige Saison im Auge zu behalten, indem wir alle Ergebnisse zusammentragen und euch eine wöchentliche Zusammenfassung dessen geben, was in jedem der Spiele passiert ist. Während Sie ein wöchentliches Update erwarten können, das zeigt, was während jeder Spielrunde passiert ist, konzentrieren wir uns zunächst auf Woche 1.

Tag 1:

XL v G2 (G2 gewinnen)

XL: K'Sante; Wukong; Syndra; Varus; Jhin

G2: Jax; Gräber; Viktor; Ashe; Heimerdinger

Yikes Debüt war eine durchweg aggressive und selbstbewusste Leistung. Manchmal überaggressiv, führte eine große Trageleistung zu schweren Vorteilen für G2 in der Bot-Lane. Als Team schien G2 gut aufeinander abgestimmt zu sein, und Mikyx war ein herausragender Spieler mit einigen verrückten und widerwärtigen Streifen auf Heimerdinger während des gesamten Spiels.

KOI vs BDS (KOI gewinnen)

KOI: Renekton; Sejuani; Ryze; Ezreal; Ashe

BDS: Olaf; Vi; Azir; Jhin; Heimerdinger

Werbung:

Malrang ist weiterhin Malrang und jagt nach dem ersten Blut auf Sejuani. KOI zog in der frühen Laning-Phase leicht nach vorne, aber BDS schaffte es, nicht allzu weit zurückzufallen. In der Mitte des Spiels wurde die Kluft im makroökonomischen Verständnis offensichtlich und KOI baute seinen Vorsprung aus. BDS konnte in einem frühen Kampf um Dragon die Nase vorn haben, aber nach dem nächsten Drachenkampf konnte KOI BDS brechen und sowohl das Ziel als auch Baron übernehmen. Nach einigen weiteren Scharmützeln konnten KOI ihren Vorsprung nutzen, um einen weiteren Kampf um Baron zu erzwingen, der zu einem Dragon Soul-Punkt und dem letztendlichen Verlust von BDS führte.

AST vs TH (TH Sieg)

AST: Fiora; Viego; Ryze; Xayah; Ashe

Werbung:

TH: K'Sante; Vi; Kassiopeia; Varus; Karma

113 kamen, um Namen anzunehmen und töteten "First Blood King" Jankos für das erste Blut bei seinem Debüt. 113 sah auch im frühen Spiel gut aus, war aber häufig überaggressiv und führte zu Fehlern. Beide Top-Laner waren herausragend für ihre jeweiligen Teams und hatten ein gutes Hin und Her. Kobbe und Jeonghoon legten während der Laning-Phase einen großartigen Performance-Bot auf, aber als TH mitten im Spiel lebendig wurde und Ruby in Teamkämpfen freigeschaltet wurde, konnte AST nicht mithalten.

MAD vs SK (MAD-Sieg)

MAD: Renekton; Wukong; Viktor; Lucian; Nami

SK: K'Sante; Vi; Kassadin; Zeri; Yuumi

Das frühe Spiel verlief weitgehend ereignislos und sogar bis zu einem Teamkampf um die Siebzehn-Minuten-Marke, in dem MAD eine gute Teamkampfkoordination zeigte, um voranzukommen, und dann gute Makros, um diesen Vorteil zu nutzen. Nicht fehlerfrei, aber eine überraschend kontrollierte und klinische Leistung rundum, vor allem von Carzzy und Hylissang, führte zum Sieg von MAD.

VIT vs FNC (VIT-Sieg)

VIT: Jax; Gräber; Ryze; Ezreal; Leona

FNC: Gragas; Gleichartig; Syndra; Varus; Rakan

Dies war ein schmerzhaftes Spiel, um ein FNC-Gläubiger zu sein. Bo beanspruchte den Kopf des "Königs im Norden" für sein erstes erstes Blut in der LEC, aber das frühe Spiel war weitgehend ausgeglichen mit einigen hin und her Geplänkel. Das Spiel brach für FNC auf, als sie einen Kampf um Dragon gewannen und Soul Point gewannen, gefolgt von einem weiteren Teamfight-Sieg kurz darauf um Baron, den sie dann holten. FNC beanspruchte die Mountain Soul, aber ein katastrophaler Teamkampf, in dem Bo FNC abschlachtete und einen Triple Kill verdiente, ermöglichte es ihnen, die Basis von FNC zu brechen, ins Spiel zurückzukehren und sich für einen letzten, spielbeendenden Push neu zu formieren.

Tag 2:

SK (0-1) vs BDS (0-1) (BDS-Sieg)

SK: Gnar; Gleichartig; Sylas; Varus; Karma

BDS: Aatrox; Sejuani; Akali; Caitlyn; Dreschen

BDS zeigte ein großartiges frühes Gameplay, was dazu führte, dass sie das erste Blut forderten, aber SK reagierte durch die Bot-Lane. BDS nahm manchmal unnötige Kämpfe an, was zu Fehlern führte, aber ihre Sichtkontrolle und Kartenlesungen sahen gut aus. BDS konnte aus frühen Führungen in der Mitte des Spiels kein Kapital schlagen und SK kam zurück ins Spiel. Ein großartiger Baron-Steal von Sheo und ein Teamfight-Sieg um Dragon, der zu Mountain Soul führte, gaben BDS das Tempo, das benötigt wurde, um den Sieg zu sichern.

AST (0-1) vs MAD (1-0) (MAD-Sieg)

AST: K'Sante; Viego; Syndra; Ezreal; Barde

MAD: Fiora; Sejuani; Akali; Varus; Dreschen

Das frühe Spiel sah gut für AST aus, da ein früher 113-Gank Ghost von Chasy entfernte und Finn später das Solokill-erste Blut abziehen konnte. MAD zog jedoch in der Mitte des Spiels die Kontrolle zurück und ließ die Zügel von da an nicht mehr los. Klinisches Teamplay führte zu einem schnellen und ziemlich dominanten Sieg.

XL (0-1) vs KOI (1-0) (KOI-Sieg)

XL: Renekton; Vi; Ahri; Lucian; Nami

KOI: Aatrox; Maokai; Kassadin; Kalista; Soraka

Comp und Trymbi übernahmen die Kontrolle über die Bot-Lane, während Odoamne die Kontrolle über die Top-Lane übernahm, wobei alle ihre Gegner konsequent deklassierten und bis zum Ende der Laning-Phase ziemlich ernährt waren. Ein Teamkampf um Baron führte zu einem katastrophalen Fehlspiel von Odoamne, das es KOI ermöglichte, XL zu besiegen und das Spiel zu eröffnen. Video stahl Baron später im Spiel, um XLs Hoffnungen am Leben zu erhalten, und sie konnten kurz darauf KOI besiegen. Ein dritter und letzter Kampf um Baron führte zu einem Teamfight-Sieg für KOI, der es ihnen ermöglichte, das Spiel zu beenden.

VIT (1-0) gegen TH (1-0) (VIT-Sieg)

VIT: Jax; Sejuani; Azir; Zeri; Braum

TH: K'Sante; Wukong; Kassadin; Kalista; Nautilus

Ein Mid Gank von beiden Junglern führte zu Beginn des ersten Blutes für Bo, aber zwei Kills auf dem Weg von TH. Ein früher Kampf um Dragon führte zu drei Kills zu einem zugunsten von VIT, von dem sie das Ziel beanspruchen konnten, obwohl Evi Photon solo tötete, als dieser Kampf stattfand. Ein Hin und Her in der Mitte des Spiels führte dazu, dass TH VIT ACT besiegte, obwohl dies schnell reagiert wurde, als VIT TH um Dragon herum angriff, wobei TH es immer noch schaffte, es zu beanspruchen. Ein Kampf um Baron führte zu einem Vier-gegen-Eins zugunsten von VIT, der den Baron nahm und den Druck nutzte, um das Spiel zu Ende zu bringen.

FNC (0-1) vs G2 (1-0) (G2-Sieg)

FNC: K'Sante; Sejuani; Azir; Zeri; Yuumi

G2: Jax; Viego; Akali; Draven; Nautilus

Ein früher Gink-Bot von Yike führte dazu, dass Hans Sama das erste Blut beanspruchte und insgesamt drei Kills für G2 erzielte. Von da an konnte Hans Samas Vorsprung vom FNC nicht mehr eingedämmt werden, und ein überwältigender Gegenstandsvorteil wurde in der Mitte des Spiels aufgebaut. Ein Kampf um Baron, der zu einem Ass für G2 führte, war der Nagel im Sarg, als G2 FNC demontierte.

Tag 3:

TH (1-1) vs SK (0-2) (SK-Sieg)

TH: K'Sante; Maokai; Azir; Varus; Lulu

SK: Camille; Sejuani; Sylas; Zeri; Renata Glasc

Evi und Jankos behaupteten frühe Vorteile für TH, aber Exakick und Doss glichen dies mit frühen Vorteilen in der Bot-Lane aus. Ein Baron-Ansturm führte zu dem Ziel, das zugunsten von TH behauptet wurde, aber SK reagierte, indem er drei Mitglieder von TH ausschaltete, um den Vorteil zu begrenzen. Ein späterer Baron zugunsten von SK hatte ein ähnliches Ergebnis, wobei TH zwei aus dem SK-Kader herausnahm. SK nannte THs Bluff im späten Spiel, was zu einem schlechten Kampf für TH führte, der SK den nötigen Druck gab, um zu gewinnen.

BDS (1-1) vs XL (0-2) (XL-Sieg) Spiel der Woche

BDS: Darius; Sejuani; Akali; Caitlyn; Lux

XL: Jax; Maokai; Verdrehtes Schicksal; Varus; Karma

Die Bot-Lane von BDS forderte ein frühes erstes Blut, aber ein Gank von Xerxe half schnell, die Laning-Phase auszugleichen. Adam tötete später alleine Odoamne in der obersten Spur, und BDS ging mit einer Führung in die Mitte des Spiels, die sie nicht effektiv nutzen konnten. Ein später Drachenkampf ging zugunsten von BDS, aber XL beanspruchte die Hextech-Seele. BDS revanchierte sich, indem es einen Teamkampf um Baron gewann und ihn beanspruchte. Später im Spiel erwies sich die Hextech-Seele als von unschätzbarem Wert, da XLs erhöhter Poke-Schaden BDS fast vollständig vom Elder Dragon fernhielt, den sie beanspruchen konnten. Eine extrem robuste Basisverteidigung von Crownie hielt BDS im Spiel, aber ein Late-Game-Baron-Take von XL war der Strohhalm, der BDS den Rücken brach. Der zusätzliche Bahndruck ermöglichte es ihnen, sich um Elder Drake herum aufzustellen und es zum zweiten Mal unangefochten zu beanspruchen, was zu einem letzten Vorstoß für den Sieg führte.

G2 (2-0) vs AST (0-2) (G2-Sieg)

G2: Karma; Gleichartig; Zac; Varus; Ashe

AST: Aatrox; Sejuani; Sylas; Caitlyn; Lux

Ein Teamkampf gegen Ende der Laning-Phase katapultierte G2 mit einigen lächerlichen Outplays in Führung, und dies ging in ein beispielhaftes Schaufenster von Makrodruck in der Mitte des Spiels über. G2 beanspruchte Dragon Soul Point mit diesem Druck und zwang später ASTs Hand in einen Kampf um Baron. G2 gewann AST und behauptete das Ziel, bewegte sich zum Drachen und beanspruchte Ocean Soul, bevor er das Spiel beendete.

KOI (2-0) vs FNC (0-2) (FNC-Sieg)

KOI: Jax; Sejuani; Ryze; Jhin; Rakan

FNC: Gragas; Maokai; Jayce; Sivir; Ashe

Beide Jungler gankten früh Bot, was dazu führte, dass beide Stützen starben. Ein frühes Roam Top von Trymbi führte zu Wunders Tod, und er wurde von KOI systematisch mit wiederholten Roams und Ganks aus dem Spiel gehalten. In der Mitte des Spiels fand FNC Routen zurück mit einem gewonnenen Kampf um den Bot-Tier-One-Turm, was ihnen den nötigen Druck gab, den zweiten Rift Herald zu beanspruchen. Einige großartige Ultimationen von Wunder während des gesamten Spiels führten dazu, dass FNC Teamkämpfe gewann, die sie nicht hätten gewinnen können, und schließlich drehte sich die goldene Führung um. Ein später Teamkampf um Dragon führte zu einem dreifachen Kill für Rekkles und FNC beanspruchte die Bergseele, folgte kurz darauf mit Baron und nutzte dieses Tempo, um das Spiel zu beenden.

MAD (2-0) vs VIT (2-0) (VIT-Sieg)

MAD: Gnar; Wukong; Viktor; Lucian; Lulu

VIT: K'Sante; Vi; Azir; Ezreal; Nami

MAD sah im frühen Spiel deutlich weniger kontrolliert aus als ihre vorherigen Auftritte, und einige schlechte Calls ermöglichten es Perkz und Bo, nach vorne zu ziehen. Ein früher Teamfight führte zu vier Kills für zwei zugunsten von VIT. VIT gewann von diesem Zeitpunkt an Teamkämpfe während des gesamten Spiels, beanspruchte schließlich Baron und beendete das Spiel mit relativer Leichtigkeit.

