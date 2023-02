LEC Wintersaison: Playoffs Ergebnisse und Zusammenfassung

HQ

Es war die letzte Woche des LEC Winter Split 2023, und die Teams kämpften um eine Chance auf den Titel. Es gab viele enge und aufregende Serien, und MAD Lions machte einen tollen Lauf ins Finale, wurde aber von einem titelgewinnenden G2 Esports-Kader niedergestampft.

Lower Bracket Halbfinale

MAD gegen SK

Spiel 1: MAD win

VERRÜCKT: K'Sante; Elise; Zoe; Sivir; Karma

SK: Gnar; Gragas; Jayce; Varus; Soraka

Die Laner von MAD töteten ihre Gegenstücke in der oberen Hälfte der Karte im Alleingang und MAD spielten Teamkämpfe viel besser und hatten ein besseres Makrospiel. MAD bekam ein Mountain Soul und wandelte dieses in Baron um, um auf den Sieg zu drängen.

Spiel 2: SK gewinn

SK: Gnar; Sejuani; Akali; Zeri; Lulu

VERRÜCKT: K'Sante; Vi; Kassadin; Lucian; Nami

MAD hatte einen frühen Lead-Bot, während SK einen Lead-Top hatte. In der Mitte des späten Spiels war Sertuss monströs in Teamkämpfen, und Exakick und Doss drehten es um, als SK MAD zurückschlug.

Spiel 3: MAD win

MAD: Jayce; Vi; Gragas; Draven; Nautilus

SK: Ornn; Wukong; Azir; Lucian; Nami

MAD wurde lebendig und gewann jede Lane, besonders durch Bot. Carzzy und Hylissang und Chasy hatten ein wahnsinniges Spiel und bauten unüberwindliche Führungen auf.

Spiel 4: SK gewinn

SK: Sion; Elise; Azir; Aphelios; Lulu

VERRÜCKT: K'Sante; Gragas; Viktor; Lucian; Nami

SK koordinierte sich gut um die Karte herum, und die Bot-Lane war sehr hin und her und volatil. Exakick war im späten Spiel monströs und trug SK durch einige harte Teamkämpfe.

Spiel 5: MAD win

MAD: Jayce; Elise; Gragas; Tristana; Rell

SK: Renekton; Sejuani; Zoe; Lucian; Nami

Chasy baute ein riesiges frühes Lead-Top, und bot war hin und her und blutig. Elyoya spielte proaktiv und Nisqy hatte auch ein großartiges Spiel. In der Mitte des späten Spiels waren MAD in der Lage, SK mit dem Push-Druck aus ihren Führungen in der Gasse zu Fall zu bringen.

Untere Klammer Finale

KOI gegen MAD

Spiel 1: KOI win

KOI: K'Sante; Elise; Tristana; Kalista; Leona

MAD: Sion; Gragas; Yasuo; Varus; Karma

Alle Bahnen waren zugunsten von KOI aufgrund einiger großartiger Picks und früher Scharmützel. Larssen ging göttlich auf Tristana, und nach einigen hektischen Basisverteidigungen beendete KOI schließlich das Spiel.

Spiel 2: MAD win

MAD: Jayce; Vi; Gragas; Aphelios; Dreschen

KOI: Ornn; Wukong; Sylas; Varus; Heimerdinger

KOIs Botlane hatten ein großartiges Spiel und bauten einen soliden Vorsprung auf, aber dies wurde von Elyoya und Chasy ausgeglichen. Chasy hielt MAD in einem blutigen und sogar mittleren späten Spiel am Leben, und schließlich übertraf MAD KOI und begann, Teamkämpfe konsequent zu gewinnen.

Spiel 3: MAD win

KOI: K'Sante; Elise; Tristana; Varus; Janna

MAD: Gnar; Sejuani; Sylas; Aphelios; Rell

Frühe Bot- und Mid-Leads für KOI, gekontert durch einen Top-Lead für MAD. In Teamkämpfen war MADs Deathball-Comp wirkungsvoller und Carzzy steigerte sich wirklich. Ein riesiger Gnar ult von Chasy besiegelte den spielentscheidenden Teamfight.

Spiel 4: MAD win

KOI: Gnar; Xin Zhao; Azir; Ezreal; Karma

MAD: Irelia; Vi; Gragas; Aphelios; Nautilus

MAD gewann jede Bahn früh, mit einem großen Vorsprung für Chasy. KOI war in der Lage, Mid-Game-Leads auf ihren Mid- und Bot-Lanern zu finden, aber in späten Teamkämpfen war MADs überwältigender Vorsprung auf der Top-Seite zu groß, da Nisqy und Carzzy genug Zeit hatten, KOIs kleine Vorsprünge über sie zu skalieren und zu überwinden.

Großes Finale

G2 gegen MAD

Spiel 1: G2 gewinnt

G2: Kled; Maokai; Kassiopeia; Varus; Heimerdinger

MAD: Jayce; Gragas; Viktor; Sivir; Ashe

Die Top-Seite von G2 baute stetig einen Vorsprung aus, und Mikyx streifte auf der Karte herum und unterstützte die Gassen von G2. G2 waren viel proaktiver bei den Zielen, was zu Cloud Soul und einem Baron Push for Game führte.

Spiel 2: G2 gewinn

MAD: Fiora; Sejuani; Kassiopeia; Varus; Braum

G2: Jax; Gragas; Kled; Samira; Jarvan IV.

Eine große frühe Bot-Lane-Führung für Hans Sama aufgrund eines Double Kills, und G2 nutzte ihren frühen Druck über die Bahnen sehr gut, obwohl Chasy an der Spitze gewann. Yike und Hans Sama bauten riesige Leads auf und MAD konnte sie in Teamkämpfen nicht berühren.

Spiel 3: G2 gewinn

MAD: Jayce; Wukong; Gragas; Zeri; Yuumi

G2: Olaf; Vi; Taliyah; Sivir; Heimerdinger

MAD gewann früh auf der oberen Seite der Karte, während G2 durch Bot gewann. Mikyx nutzte diesen Vorteil, um auf der Karte herumzustreifen und seine Bahnen zu unterstützen. MAD lieferte einen überzeugenden Kampf, aber sobald G2s Front-to-Back-Comp richtig online war, sah Hans Sama unaufhaltsam aus.

Mit dem Winter Split in den Büchern sind alle Augen auf das Spring Split gerichtet, das bereits am 11. März beginnen wird.