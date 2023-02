LEC Wintersaison: Gruppenwoche 2 Ergebnisse und Zusammenfassung

HQ

Es ist Woche fünf, die vorletzte Woche der LECs Winter Split, und damit beginnt die Best-of-Five-Serie. Es gab ein paar Verstimmungen, einige ungewöhnliche Tipps und wie immer viel Action in dieser Woche, also schauen wir es uns an.

Tag 1:

SK gegen TH

Spiel 1 (SK-Sieg)

SK: Gnar; Sejuani; Sylas; Zeri; Lulu

TH: Jax; Gräber; Azir; Lucian; Nami

Eine sehr ruhige frühe Laning-Phase zugunsten von TH, TH-Bot-Lane überdehnt, wird erwischt und SK bekommt Baron. SK blies das Spiel in einem Mid-Teamfight um den Sieg auf.

Spiel 2 (SK-Sieg)

TH: K'Sante; Gleichartig; Azir; Lucian; Nami

SK: Gnar; Vi; Taliyah; Zeri; Lulu

Jankos zwingt den Bot von SK mit einem frühen Gank in eine düstere Position, aber Irrelevant neutralisiert THs Vorsprung an der Spitze. SK findet konsequent gute Picks, um sich wieder ins Spiel zu kämpfen, Baron zu bekommen und den zusätzlichen Druck zu nutzen.

AST gegen BDS

Spiel 1 (BDS-Sieg)

BDS: Olaf; Elise; Kassadin; Ezreal; Karma

AST: Sion; Sejuani; Sylas; Caitlyn; Lux

Werbung:

Ein ziemlich blutiges frühes Spiel zu Gunsten von BDS, das den Nuc beschleunigt. AST hatte Mühe, Olaf und Kassadin in Mannschaftskämpfen einzudämmen und war zermürbt.

Werbung:

Spiel 2 (AST-Sieg)

AST: Gnar; Maokai; Viktor; Varus; Ashe

BDS: Renekton; Wukong; Kassadin; Ezreal; Karma

Eine weitere blutige Laning-Phase, BDS gewinnt Top, AST gewinnt Bot. AST spielte das mittlere Spiel viel besser und BDS wurden zu Tode gestochen, bevor die Kämpfe überhaupt begannen.

Spiel 3 (AST-Sieg)

BDS: Olaf; Wukong; Azir; Ezreal; Karma

AST: Kled; Sejuani; Akali; Varus; Nautilus

113 ist überall früh und AST rollt BDS in jeder Spur außer Mitte. BDS kann nicht mithalten und es ist ein sauberer Abschluss für AST.

Riot Games

Tag 2:

SK gegen VIT

Spiel 1 (SK-Sieg)

VIT: Gangplank; Elise; Sylas; Varus; Alistair

SK: Jax; Maokai; Kassiopeie; Zeri; Lulu

VIT fand einige gute frühe Picks, aber Skalierung war der Name des Spiels, und in späteren Teamkämpfen konnte SK VIT herunterfahren, obwohl jeder Kampf eng war.

Spiel 2

VIT: K'Sante; Karthus; Tristana; Zeri; Leona

SK: Jax; Vi; Ahri; Draven; Rakan

Eine langsame und kontrollierte Anfangsphase brachte die Laner von SK in Führung. VIT brauchte über 20 Minuten, um einen einzigen Kill zu finden, und schenkte SK Ziele, die das Spiel geschickt ausschlossen.

MAD v AST

Spiel 1 (MAD-Sieg)

MAD: Gnar; Maokai; Jayce; Varus; Nautilus

AST: Gangplank; Vi; Ahri; Lucian; Nami

MAD hatte so viel CC, und trotz einer gleichmäßigen Laning-Phase sind Teamkämpfe harte Arbeit für AST. MAD spielen besser für Ziele und drücken ihren Druck unerbittlich.

Spiel 2 (MAD-Sieg)

AST: Gwen; Trudeln; Sylas; Lucian; Nami

MAD: Fiora; Vi; Zoe; Varus; Nautilus

Ein Level eins 5v5 führt zu zwei Kills für MAD. MAD gewinnt in aggressiven Schlägen, obwohl es manchmal überfordert ist. MAD spielen Teamfights besser und schließen die Serie ab.

Riot Games

Tag 3:

G2 gegen KOI

Spiel 1 (G2-Sieg)

G2: Gragas; Maokai; Jaye; Miss Fortune; Nautilus

KOI: Gnar; Sejuani; Viktor; Lucian; Nami

KOI fand gute frühe Picks, aber G2 stabilisierte sich am Ende der Laning-Phase. Hans Sama und Yike werden beschleunigt und laufen mit dem Spiel davon.

Spiel 2 (G2-Sieg)

KOI: K'Sante; Elise; Jayce; Lucian; Nami

G2: Olaf; Bel'Veth; Sejuani; Varus; Heimerdinger

Ein sehr chaotisches frühes Scharmützel bringt KOI in Führung, aber sie können daraus kein Kapital schlagen. G2 schlug hart zurück und fand überall Vorteile. Yike ist monströs und G2 macht Druck auf den Sieg.

Spiel 3 (KOI-Sieg)

KOI: Gnar; Sejuani; Azir; Sivir; Heimerdinger

G2: Olaf; Lillia; Tristana; Kalista; Nautilus

KOI wurden zu den Aggressoren, wobei Malrang viel Arbeit rund um die Karte erledigte. G2 hatte Mühe, wirklich Fuß zu fassen und KOI nahm das Spiel überzeugend an, mit einem Pentakill für Comp als Sahnehäubchen.

Spiel 4 (G2-Sieg)

G2: Olaf; Maokai; Tristana; Sivir; Karma

KOI: Gnar; Vi; Ahri; Varus; Kalista

Eine extrem gleichmäßige und blutige Laning-Phase, mit Topside zugunsten von G2 und Bot für KOI. G2 spielte besser für Ziele und BrokenBlade war auf Olaf nicht zu stoppen und ließ G2 KOI herunterlaufen.

Riot Games

Damit bleiben nur noch vier Teams im Kampf um den Titel des Winter Season-Meisters. Wir werden wissen, wer diesen Titel am kommenden Wochenende geholt hat, wenn die letzten drei Spiele des Splits stattfinden und MAD Lions gegen SK Gaming antreten, bevor der Gewinner dieses Spiels durch KOI gehen muss, um im Finale gegen den dominanten G2 Esports zu spielen.