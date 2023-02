LEC Wintersaison: Gruppen: Woche 1 Ergebnisse und Zusammenfassung

HQ

Es ist die erste Woche der Gruppenphase der LEC Winter Season und das bedeutet, dass es Zeit für Best of Three ist. Dieses neue Format hatte am Wochenende einige großartige Spiele und präsentierte einige verschiedene Picks in der Liga.

Tag 1:

VIT gegen TH

Spiel 1 (VIT-Sieg)

VIT: Sion; Gleichartig; Syndra; Ezreal; Karma

TH: K'Sante; Wukong; Azir; Caitlyn; Varus

VIT hämmerten TH durch die Bot-Lane, Bo war überall auf Kindred und TH konnte VIT in Teamkämpfen einfach nicht schlagen.

Spiel 2 (TH win)

VIT: Jax; Wukong; Kassadin; Caitlyn; Lux

TH: K'Sante: Vi; Viktor; Zeri; Nautilus

TH gewann im 2v2-Bot, und sowohl Jankos als auch Mersa fanden durchweg gute Roams. Jackspektra war nicht mehr zu stoppen, sobald er in Führung ging und TH zum Sieg führte.

Spiel 3 (VIT-Sieg)

VIT: Gragas; Gleichartig; Azir; Sivir; Renata Glasc

TH: Jax; Vi; Syndra; Zeri; Soraka

Bo fand gute frühe Picks, aber TH fand die besseren Teamkämpfe. Viele große Hin- und Herkämpfe in der Mitte des Spiels und ein schrottreifer VIT zwang Nexus bei der ersten Gelegenheit.

KOI gegen SK

Spiel 1 (KOI-Sieg)

KOI: Gnar; Sejuani; Sylas; Sivir; Karma

SK: Renekton; Maokai; Jayce; Xayah; Nautilus

KOI bekam zwei frühe Kills in der Mitte aufgrund eines Konterganks, und KOI nutzte ihre Lane-Vorteile perfekt, wobei Larssen ein herausragender Spieler war.

Spiel 2 (KOI-Sieg)

SK: Sion; Amumu; Azir; Caitlyn; Lux

KOI: Aatrox; Sejuani; Sylas; Lucian; Nami

KOI gewannen in Lanes und in Picks, aber Markoon schaffte es, Baron von ihnen zu stehlen. SK konnte jedoch in späten Teamkämpfen nicht mit KOI mithalten.

Tag 2:

MAD v AST

Spiel 1 (MAD-Sieg)

VERRÜCKT: K'Sante; Maokai; Azir; Lucian; Nami

AST: Jax; Vi; Ryze; Ezreal; Karma

MAD war besser, aber AST fand bessere Picks. Nisqy wurde auf Azir beschleunigt, und MAD waren die besseren Teamkämpfer.

Spiel 2 (AST-Sieg)

AST: Jax; Jarvan IV.; Sylas; Lucian; Nami

MAD: Gragas; Vi; Ryze; Draven; Ashe

Ein blutiger Bot-Lane-Kampf führte zu einem frühen Drei-gegen-Drei, wobei beide Mid-Laner früh beschleunigt wurden. Dajor war überall, wo er für AST sein musste und Kobbe hatte ein großartiges Spiel.

Spiel 3 (MAD-Sieg)

VERRÜCKT: K'Sante; Sejuani; Azir; Aphelios; Dreschen

AST: Jax; Vi; Karma; Kassiopeie; Zucken

Viele Picks überall, aber K'Sante baute einen starken Vorsprung in der Lane aus. Jeonghoon hatte ein großartiges Spiel und war überall, aber Nisqy und Chasy legten MAD auf ihren Rücken.

G2 gegen BDS

Spiel 1 (G2-Sieg)

G2: Jax; Lillia; Jayce; Kai'Sa; Nautlius

BDS: Garen; Sejuani; Ryze; Zeri; Alistair

Yike durfte Farm betreiben und Picks finden. BDS gewann durch die Bot-Lane, aber es war nicht genug. Yike war an allen bis auf einen der 22 Kills von G2 beteiligt und hatte am Ende des Spiels einen Vorsprung von 5,7 Karat Gold.

Spiel 2 (BDS-Sieg)

BDS: Olaf; Elise; Azir; Zeri; Lulu

G2: Jax; Bel'Veth; Sylas; Xayah; Nautilus

BDS bekam drei frühe Kills, um Azir zu beschleunigen und BDS zog in einem großen Teamfight voran. Nuc war nicht zu stoppen und alle BDS koordinierten sich gut in Teamkämpfen.

Spiel 3 (G2-Sieg)

G2: Jax; Lillia; Jayce; Varus; Leona

BDS: Renekton; Sejuani; Ryze; Caitlyn; Karma

Die Laner von G2 gewannen überall, und G2 übte überall Druck aus. G2 hatte zu viel Reichweite für BDS und fuhr eine extreme frühe Führung ein.

Tag 3:

VIT v KOI

Spiel 1 (KOI-Sieg)

VIT: Gwen; Sejuani; Jayce; Sivir; Lulu

KOI: K'Sante; Vi; Orianna; Zeri; Soraka

KOI mobbte VIT durch die Bot-Lane, obwohl Photon einen Lead-Top entwickelte. Comp wurde beschleunigt und KOI waren in der Lage, Brute-Force-Kämpfe zu führen.

Spiel 2 (KOI-Sieg)

KOI: K'Sante; Xin Zhao; Azir; Sivir; Ashe

VIT: Olaf; Nidalee; Yone; Xayah; Nautilus

Ein früher 2v2-Kill zugunsten von KOI im Bot und ein Counter-Gank für einen anderen aufgestellten Comp. Malrang war überall, und trotz aller Bemühungen von Photon's kam VIT nie wieder ins Spiel.

MAD v G2

Spiel 1 (G2-Sieg)

VERRÜCKT: K'Sante; Sejuani; Viktor; Zeri; Lulu

G2: Olaf; Lillia; Tristana; Draven; Rakan

Ein früher Kill beschleunigte BrokenBlade und Caps, und G2 war deutlich besser im Kampf in der Mitte des Spiels, was zu einem sauberen Closeout führte.

Spiel 2 (G2-Sieg)

G2: Jax; Maokai; Kassadin; Draven; Soraka

MAD: Jayce; Sejuani; Sylas; Ezreal; Leona

Chasy und Nisqy zeigten eine gute Leistung, aber Hans Sama baute auch einen Vorsprung aus. Obwohl Carzzy mit wenig viel gemacht hat, konnten G2 viele gute Kämpfe finden und für ihre Scaling Lanes spielen.