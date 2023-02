LEC Wintersaison: Ergebnisse der Woche 2 und Zusammenfassung

HQ

Nach dem Eröffnungsartikel der letzten Woche sind wir zurück und schauen uns alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse der LEC's Winter Season's zweiten Woche an - und Junge, es gab einige Korkenzieher.

Da der Winter Season nun zwei Drittel seiner regulären Saison hinter sich hat, werden wir uns Ende nächster Woche von zwei Teams bis zum nächsten Split verabschieden. Woche zwei hat die Tabelle massiv aufgerüttelt, werfen wir einen Blick darauf.

Tag 1:

VIT v AST (VIT win)

VIT: Gnar ; Maokai ; Syndra ; Caitlyn ; Lux

AST: K'Sante ; Viego ; Twisted Fate ; Zeri; Yuumi

Obwohl AST einen ordentlichen Kampf lieferte, insbesondere Kobbe in der Bot-Lane, konnten VIT ihr Verständnis von Makro nutzen, um die Karte unter Druck zu setzen, Ziele zu setzen und für den Sieg zu skalieren.

FNC v BDS (BDS win)

FNC: K'Sante; Viego; Azir; Ezreal; Ashe

BDS: Olaf; Wukong; Viktor; Varus; Heimerdinger

Adam übernahm das Spiel mit einem frühen Solo-Kill auf Wunder, baute einen Vorsprung auf, den FNC trotz aller Bemühungen nicht überwinden konnte, und bereitete BDS auf den Sieg vor.

SK v G2 (SK win)

SK: Sion; Elise; Azir; Sivir; Yuumi

G2: K'Sante ; Graves ; Akali ; Varus ; Lulu

Erfolgreiche frühe Ganks von SK und großartiges Spiel von Sertuss später im Spiel ermöglichten es SK, G2 überzeugend zu besiegen.

TH v KOI (TH win)

TH: K'Sante; Graves; Azir; Lucian; Nami

KOI: Fiora; Elise; Viktor; Sivir; Yuumi

Jankos war ein Schrecken in einem Spiel, in dem Malrang Schwierigkeiten hatte, Fuß zu fassen, und trotz einiger Clutch-Momente und Hin und Her von beiden Seiten konnte TH als Team besser kämpfen und KOI überwältigen.

MAD v XL (MAD win)

MAD: K'Sante; Maokai; Azir; Sivir; Lulu

XL: Gwen; Wukong; Akali; Zeri; Yuumi

Ein langsames Spiel, bei dem MAD Drachen ziemlich leicht stapelt und den gewonnenen Druck nutzt, um auf einen sauberen Sieg zu drängen.

Tag 2:

AST v BDS (BDS win)

AST: K'Sante; Jarvan IV; Syndra; Caitlyn; Ashe

BDS: Jax; Wukong; Sylas: Jhin; Heimerdinger

Sheo stellte die Top-Mannschaft von BDS mit einer frühen Invasion auf und konnte trotz aller Bemühungen AST dort oder bot nie ausgleichen.

VIT v SK (SK win)

VIT: Ornn; Maokai; Tristana; Sivir; Yuumi

SK: Renekton; Elise; Syndra; Zeri; Lulu

Viel Hin und Her früh zwischen den beiden Junglern, aber SK bestrafte die Fehler von VIT effektiv und baute schnell einen uneinholbaren objektiven Vorteil aus.

TH v G2 (G2 win)

TH: K'Sante; Elise; Viktor; Lucian; Nami

G2: Jax; Bel'Veth; Twisted Fate; Draven; Nautilus

G2 schloss TH früh aus und gewann im Dschungel und bot 2v2 Matchups. Trotz aller Bemühungen von Evi baute G2 schnell seinen Vorsprung für das zweitschnellste LEC-Spiel aller Zeiten und einen tanzenden Herold aus.

XL v FNC (FNC win)

XL : Renekton ; Vi ; Sylas ; Lucian; Nami

FNC: Gnar; Wukong; Kassadin; Varus; Nautilus

XLs Koordination war während des größten Teils des Spiels besser als die von FNC, aber ein Wunder Baron Steal und Humanoid auf einem skalierenden Kassadin Pick ermöglichte es FNC, ein nicht gewinnbares Spiel zurück zu stehlen.

KOI v MAD (MAD win)

KOI: K'Sante; Jarvan IV; Azir; Lucian; Nami

MAD: Fiora; Sejuani; Sylas; Varus; Ashe

Viele frühe Ganks von beiden Seiten, aber am Ende war es MAD, der die Laning-Phase überall gewann und diesen Vorteil proaktiv für einen sauberen und klinischen Shutout nutzte.

Tag 3:

XL v AST (AST win)

XL: K'Sante; Sejuani; Taliyah; Draven; Nautilus

AST : Gnar ; Trundle ; Sylas ; Lucian; Nami

AST stoppte XLs Versuche, ihre Bot-Lane zu beschleunigen, und obwohl XL in der Mitte des Spiels etwas Leben fand, war der Vorsprung von AST zu groß, um ihn zu überwinden.

BDS v MAD (BDS win)

BDS: Darius; Maokai; Azir; Jhin; Tahm Kench

MAD: K'Sante; Sejuani; Akali; Varus; Thresh

Adam übernahm das Spiel und war ein Schrecken, trotz der Bemühungen von MAD, die Karte zu teilen. A Mountain Soul für BDS war der letzte Nagel im Sarg für eine kämpfende MAD-Seite.

SK v KOI (SK win)

SK: Gnar; Sejuani; Akali; Lucian; Yuumi

KOI: Renekton; Maokai; Tristana; Ezreal; Nami

Larssen sicherte sich zwei frühe Kills und hatte einen guten Start, aber SK schleppte sich durch Bot zurück ins Spiel und gewann konstant in Teamkämpfen.

G2 v VIT (VIT win)

G2 : K'Sante ; Udyr ; Ryze ; Lucian; Nami

VIT: Gwen; Vi; Cassiopeia; Varus; Ashe

Bo führte den Weg für VIT, um mit aggressiven frühen Spielzügen voranzukommen und ihren Vorteil in der Mitte des Spiels in Ziele umzuwandeln, wobei G2 im Laufe der Zeit für den Sieg ausblutete.

FNC v TH (TH win)

FNC: Gwen; Vi; Ryze; Varus; Leona

TH: K'Sante; Wukong; Azir; Zeri; Braum

TH stoppte einen frühen FNC-Druck mit einer Dschungelinvasion der Stufe eins, und obwohl FNC vorrückte, konnten sie ihnen standhalten, um Barone herumspielen und durch Skalierung und Teamkämpfe gewinnen.

Tabellen: