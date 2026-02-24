LEC Versus 2026: G2 Esports sichert sich mit dominantem Sieg über Movistar KOI das Grand Final

HQ

Gestern haben wir die vielen Ausscheidungen beim LEC Versus 2026-Turnier am vergangenen Wochenende erwähnt und festgestellt, dass damals nur noch vier Teams im Rennen um die Trophäe standen und insgesamt noch vier Spiele ausstehen. Eines dieser Spiele wurde gestern Abend ausgetragen, was bedeutet, dass nur noch drei Spiele übrig sind und ein Team bereits für das Grand Final bestätigt ist.

Nach einer sehr dominanten Leistung im Upper Bracket Final hat G2 Esports seinen Platz im Grand Final durch einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen Movistar KOI gesichert. Dieses Ergebnis bedeutet, dass G2 Esports erst am 1. März ein weiteres Spiel bestreitet, wobei das letzte überlebende Team aus GiantX, Karmine Corp und Movistar KOI gegen sie gesetzt wird, wobei der einzige First Stand Turnierplatz aus der EMEA-Division auf dem Spiel steht.

Vor diesem Hintergrund sind hier die restlichen Spielpläne für LEC Versus 2026.

Unteres Bracket-Halbfinale – 27. Februar:



GiantX gegen Karmine Corp um 16:00 GMT/17:00 MEZ



Unteres Bracket-Finale – 28. Februar:



Movistar KOI gegen Sieger des Lower Bracket Halbfinals um 16:00 GMT/17:00 MEZ



Grand Final – 1. März:



G2 Esports vs. Sieger des Lower Bracket Finals um 16:00 GMT/17:00 MEZ



Wer ist jetzt Ihr Favorit, das Turnier zu gewinnen?