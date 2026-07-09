LEC Summer Finals 2026 wird nach Nizza, Frankreich, reisen.

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Während ein Großteil der Aufmerksamkeit in der Welt des Wettbewerbs League of Legends derzeit auf das Mid-Season Invitational gerichtet ist, das an diesem Wochenende endet, folgt auf die zweite Runde regionaler Saisonspiele für die Saison 2026. Für die LEC erwarten wir, dass die Sommersaison vom 24. Juli bis 30. August stattfindet und anschließend die Sommer-Playoffs folgen, bei denen die Teams einen von drei Worlds 2026-Plätzen ergattern wollen.

Vor diesem Hintergrund hat Riot Games nun Datum, Ort und Austragungsort für die LEC Summer Finals 2026 bestätigt, wobei diese Veranstaltung vom 18. bis 20. September an die französische Riviera im Palais Nikaia in Nizza, Frankreich, stattfinden soll.

Es wird erwähnt, dass der allgemeine Verkauf der Tickets ab morgen, dem 10. Juli, ab 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr CEST in den Verkauf geht, und Riot plant auch wieder, Reisepakete, Wochenendkarten und verschiedene Ticketoptionen anzubieten.