LEC gegen 2026: Nur noch vier Teams bleiben übrig, mit noch vier ausstehenden Spielen

Wir befinden uns nun in der Endphase des LEC Versus 2026-Events, eines Turniers, das die LEC-Organisationen und einige ERL-Teams für ein Event zusammenbringt, das den Präzedenzfall für die gesamte kommende Saison setzt.

Bisher ist ein Großteil des Turniers bereits abgeschlossen, da nur noch vier Teams im Rennen sind und erwartet werden, in den vier kommenden Spielen zu spielen, bis ein Sieger feststeht. Am vergangenen Wochenende schieden vier Teams aus, wobei Team Heretics, Fnatic, Natus Vincere und Team Vitality alle nach Hause gingen. Damit bleiben nur noch vier Mannschaften, die für die Finalspiele gesetzt sind, wie unten zu sehen.

Oberes Bracket-Finale – 23. Februar:



G2 Esports vs. Movistar KOI um 15:45 GMT/16:45 MEZ



Unteres Bracket-Halbfinale – 27. Februar:



GiantX gegen Karmine Corp um 16:00 GMT/17:00 MEZ



Unteres Bracket-Finale – 28. Februar:



Verlierer des Upper Bracket Finals gegen Sieger des Lower Bracket Halbfinales um 16:00 GMT/17:00 MEZ



Grand Final – 1. März:



Sieger des Upper Bracket Finals vs. Sieger des Lower Bracket Finals um 16:00 GMT/17:00 MEZ



Wer glaubst du, wird die Distanz schaffen?