LEC gegen 2026: Natus Vincere und Movistar KOI starten die Playoff-Saison mit Siegen

HQ

Da das LEC Versus-Turnier im Wettkampf League of Legends für die Playoff-Phase ein Doppel-K.-o.-Format verwendet, wurde bisher kein Team ausgeschieden. Allerdings befinden sich zwei Organisationen bereits in großer Not, nachdem sowohl Team Vitality als auch Fnatic ihre Auftaktspiele im Upper Bracket Viertelfinale verloren haben.

Natus Vincere war derjenige, der Fnatic früh eine Niederlage zufügte und das Team mit 0:2 deklassierte. Im Anschluss daran setzte Movistar KOI Team Vitality kurz vor und besiegte die Organisation ebenfalls mit 2:0.

Das ziemlich Grausame an diesen Ergebnissen ist, dass beide Sieger nun im Upper Bracket Semifinal um ein Ticket für das Upper Bracket Final gegeneinander antreten, während die Verlierer in der Lower Bracket Round 1 gegeneinander antreten, wo der Verlierer endgültig aus dem Turnier ausscheidet. Diese beiden Matches werden erst in ein paar Tagen stattfinden, da die nächste Runde sich um die anderen beiden Upper Bracket Viertelfinals dreht, bei denen Karmine Corp heute gegen GiantX antritt und Team Heretics gegen G2 Esports antreten werden.

Sind Sie von einem dieser Ergebnisse überrascht?