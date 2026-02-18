LEC gegen 2026: Karmine Corp und G2 Esports sichern sich Siege in der ersten Playoff-Runde

HQ

Die erste Runde der LEC Versus-Playoffs ist zu Ende. Nach unserem gestrigen Bericht wurde nun die andere Hälfte des Brackets abgehakt, und sowohl Karmine Corp als auch G2 Esports haben ihre Playoffs mit einem Sieg gestartet.

Karmine Corp besiegte GiantX mit 2:0, während G2 Esports ebenfalls Team Heretics mit 2:0 besiegte. Das bedeutet, dass beide Sieger in der nächsten Phase des Upper Bracket um einen von zwei Plätzen im Upper Bracket Final kämpfen werden.

Was die Verlierer betrifft, so landen sowohl GiantX als auch Team Heretics in das Lower Bracket, wo die beiden Organisationen nun gegeneinander antreten müssen, um nicht ausgeschieden zu werden. Für keine der beiden Teams gibt es jetzt eine zweite Chance mehr, und der Sieger überlebt, während der Verlierer bei der ersten Gelegenheit nach Hause geht.

Die nächsten LEC Versus-Spiele finden später in dieser Woche am 20. Februar statt, und was Sie erwartet, können Sie unten die Spielpläne sehen.

Obere Bracket-Halbfinals (20. Februar):



Natus Vincere gegen Movistar KOI um 15:45 GMT/16:45 CET



Karmine Corp vs. G2 Esports um 17:30 GMT/18:30 MEZ



Unteres Bracket Runde 1 (21. Februar):