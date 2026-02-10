LEC gegen 2026: Das Playoff-Bracket ist festgelegt, mit noch acht Teams im Rennen

HQ

Das erste große Turnier der League of Legends EMEA-Meisterschaftssaison ist bereits in vollem Gange. Bereits hat das LEC Versus seinen Gruppenabschnitt abgeschlossen und ist bereit, die Playoff-Runde zu beginnen, in der acht Teams in einem Doppel-K.-o.-Turnier gegeneinander antreten, in der Hoffnung, sich ein Ticket für das internationale First Stand 2026 Turnier Mitte bis Ende März zu sichern.

Vor diesem Hintergrund könnte es dich interessieren, welche Teams noch am Leben sind und wie die erste Playoff-Runde gesetzt wurde. Falls ja, haben wir diese Informationen unten für Sie.

LEC gegen die verbleibenden Teams von 2026:



Karmine Corp



GiantX



Team Ketzer



G2 Esports



Natus Vincere



Fnatic



Team Vitality



Movistar KOI



LEC gegen Playoff-Eröffnungsspiele 2026:



Karmine Corp vs. GiantX



Team Heretics vs. G2 Esports



Natus Vincere gegen Fnatic



Team Vitality gegen Movistar KOI



Auch hier handelt es sich um ein Doppel-K.-o.-Format, das bedeutet, dass jedes Team ein Match verlieren kann und trotzdem am Turnier bleibt. Eine zweite Niederlage bedeutet, ausgeknockt zu werden. Was die Rückkehr des LEC Versus betrifft, so werden die oben genannten Spiele ab dem 16. Februar ausgetragen, wobei das Turnier mit dem Grand Final am 1. März endet.