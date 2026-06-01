LEC Frühling 2026: Team Vitality und Natus Vincere ausgeschieden, nur noch vier Teams bleiben übrig

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Wir befinden uns in den letzten Momenten der Frühjahrssaison 2026 der LEC, denn es gibt nur noch drei Spiele im Turnier, wobei jedes Spiel ein Team ausschaltet und letztlich den Sieger bestimmt. Derzeit werden die letzten beiden Spiele am kommenden Wochenende (6.–7. Juni) ausgetragen, aber heute steht noch ein letztes Spiel an, um ein weiteres Team auszuschalten und die Mannschaft zu bestimmen, die gegen Movistar KOI im Lower Bracket Final antritt.

Vor diesem Hintergrund können Sie den Spielplan für das heutige Spiel und die Spiele an diesem Wochenende sehen.

Lower Bracket Halbfinale (1. Juni)



Karmine Corp vs. GiantX um 16:00 BST/17:00 CEST



Lower Bracket Finale (6. Juni)



Movistar KOI gegen Sieger von KC/GiantX um 16:00 BST/17:00 MESZ



Grand Final (7. Juni)



G2 Esports vs. Sieger des Lower Bracket Finals um 16:00 BST/17:00 CEST



Es sei auch erwähnt, dass am vergangenen Wochenende zwei weitere Teams ausschieden, da sowohl Natus Vincere als auch Team Vitality in ihren jeweiligen unteren Bracket-Spielen überzeugend mit 3:1 und 3:0 verloren.

Wer glaubst du, wird LEC Frühling 2026 gewinnen? Es ist wichtig zu bedenken, dass der Sieger sich sowohl für MSI 2026 als auch für den Esports World Cup 2026 qualifiziert, während der Zweitplatzierte nur einen MSI-Platz erhält.