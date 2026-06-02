LEC Frühling 2026: GiantX ausgeschieden, da die letzten beiden Begegnungen nun festgelegt sind

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Wie wir gestern bereits erwähnt haben, wird die Frühjahrssaison 2026 der LEC am kommenden Wochenende abschließen, wenn die letzten beiden Spiele ausgetragen werden. Wir kennen nun auch die letzten drei Teams, die im Turnier noch am Leben sind, denn gestern fand das drittletzte Turnier statt, mit einem weitergezogenen Team und einem Rückzugsmann.

Nach einer recht überzeugenden LeistungGiantX schied Karmine Corp mit 3:0 aus, was bedeutet, dass der Turnierlauf des letztgenannten Teams zu Ende ging, während Ersteres nun die Chance bekommt, im Lower Bracket Final gegen Movistar KOI anzutreten, um das Recht, im Grand Final gegen G2 Esports anzutreten.

Mit diesem Wort und den beiden letzten Spielen, die am kommenden Wochenende ausgetragen werden, sind hier die Spielpläne.

Unteres Bracket-Finale



Movistar KOI gegen Karmine Corp um 16:00 BST/17:00 MESZ am 6. Juni



Grand Final



G2 Esports vs. Sieger von KOI/GiantX um 16:00 BST/17:00 MEST am 7. Juni



Der Gewinner des gesamten Events erhält einen Midseason Invitational-Platz und ein Ticket für den Esports World Cup, während der Zweitplatzierte nur ein MSI-Ticket erhält. G2 Esports, indem er als erster Teilnehmer des Grand Finals ist, hat er einen der beiden MSI-Plätze beansprucht, mit dem Turniersieg und dem EWC-Ticket nun im Visier.