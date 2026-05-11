LEC Frühling 2026: Das Playoff-Bracket mit sechs Teams ist festgelegt

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Die Gruppenphase des LEC Spring 2026 Turniers ist offiziell beendet. Es wurde entschieden, welches der sechs Teams in der Liga in die Playoffs einziehen wird, wobei vier Teams aufgrund ihrer Leistung in der siebenwöchigen Gruppenphase fehlen, nämlich Fnatic, SK Gaming, Shifters und Team Heretics.

Mit diesen Informationen im Hinterkopf wurde das Playoff-Bracket mit sechs Teams festgelegt, wobei bisher vier Teams in das obere Bracket gesetzt sind und zwei Teams bereits gegen das Ausscheiden im unteren Bracket kämpfen, wo sie auf ihre ersten Konkurrenten warten.

Obwohl die Action erst am nächsten Wochenende beginnt und Spiele für den 24. und 25. Mai geplant sind, können Sie unten die Eröffnungsspiele und das voll gesetzte Bracket sehen.

Oberes Bracket-Halbfinale #1 – 24. Mai



Team Vitality gegen Movistar KOI um 16:00 BST/17:00 CEST



Oberes Bracket-Halbfinale #2 – 25. Mai



Karmine Corp vs. G2 Esports um 16:00 BST/17:00 CEST



Viertelfinale des unteren Brackets #1 – 30. Mai



Natus Vincere gegen den Verlierer des Upper Bracket Halbfinales #1 um 16:00 BST/17:00 CEST



Viertelfinale Unteres Bracket #2 – 31. Mai