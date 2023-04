LEC Frühjahrssaison: Zusammenfassung von Woche 4

HQ

Es ist Woche vier der LEC Spring Split, und die Gruppenphase ist zurückgekehrt, um zu bestimmen, wer das Recht auf Playoffs und möglicherweise einen Platz bei MSI erhält. Team Vitality und Team BDS erreichten die Playoffs, während die anderen Teams versuchten, sich durch die Bracket zu kämpfen.

Tag 1:

VIT gegen MAD (VIT gewinnen)

VIT: Malfit; Maokai; Ja; Zeri; Lulu

MAD: Jayce; Trudeln; Ahri; Lucian; Nami

Nisqy koordinierte sich gut mit Ellyoya auf der Karte, aber die Makro-Reads von MAD waren im Vergleich zu VIT falsch, und jeder Teamkampf, in den Upset verwickelt war, schien für MAD Lions zum Scheitern verurteilt zu sein.

VIT gegen MAD (VIT gewinnen)

MAD: K'Sante; Vi; Veigar; Lucian; Nami

VIT: Olaf; Wukong; Ahri; Xayah; Nautilus

VIT hatte eine Menge Ketten-CC, und Photon und Bo arbeiteten wirklich gut zusammen, wenn sie auf der Karte herumstreiften. MAD zeigte einige Lebenszeichen und Nisqy war ein herausragender Spieler, aber es reichte nicht, um den Sieg zu erringen.

AST gegen FNC (AST-Sieg)

AST: Gangplank; Sejuani; Ja; Xayah; Leona

FNC: Jax; Moakai; Lissandra; Varus; Tahm Kench

Eine große frühe Invasion von 113 begabten Kobbe ersten Blutes. Lider spielte gut auf Yone, und FNC bewegte Mitglieder auf der Karte, um zu versuchen, einige frühe Niederlagen auszugleichen. FNC besiegte Astralis im ersten großen Teamkampf, aber als AST in der späten Partie langsamer wurde, gewannen sie sauber.

AST gegen FNC (FNC-Sieg)

AST: Illaoi; Moakai; Zett; Sivir; Rakan

FNC: Olaf; Vi; Lissandra; Varus; Nautilus

113 versuchte, eine Invasion der Stufe eins zu erreichen und wurde für das erste Blut bestraft. FNC spielte proaktiv um Ziele herum und Rekkles schikanierte Kobbe 1v1 in der Lane. FNC ging mit einem Vorsprung von über 10.000 Gold in die späte Partie, sah aber am Ende des Spiels wackelig aus.

AST gegen FNC (AST-Sieg)

AST: Malfit; Irelia; Sejuani; Lucian; Nami

FNC: Mordekaiser; Maokai; Orianna; Varus; Nautilus

Das frühe Spiel war scharmützellastig, aber ausgeglichen, und AST ging zu tief für einen Kampf um den Bot-Turm, der damit endete, dass Rekkles trotz Liders frühem Spike einen dreifachen Kill erzielte. Liders Irelia steigerte sich in der Mitte des Spiels weiter. FNC fand einige gute Kämpfe, aber ein Baron Steal von 113 verlangsamte FNC so sehr, dass Lider bis zu einem Punkt skalieren konnte, an dem er unaufhaltsam war.

Tag 2:

BDS gegen SK (BDS-Sieg)

BDS: Olaf; Vi; Syndra; Verhexen; Renata Glasc

SK: Rumble; Wukong; Ahri; Xayah; Nautilus

Sheo garkte top und Markoon konterte früh, was zu zwei Kills für einen SK führte. Adam konnte sich während der Laning-Phase wieder ins Spiel bringen, und BDS sah in Teamkämpfen und im objektiven Makro besser aus. Renata konterte den sturzlastigen Draft von SK vollständig, so dass BDS in der Mitte des Spiels stampfen und effizient abschließen konnte.

BDS gegen SK (BDS-Sieg)

SK: Gnar; Wukong; Ahri; Aphelios; Lulu

BDS: Darius; Sejuani; Kassiopeia; Xayah; Renata Glasc

SK hatte anscheinend den gleichen Spielplan, Irrelevant in Führung zu bringen, aber Crownie mit einem kleinen Lead-Bot zu verlassen. BDS kam in der Mitte des Spiels stark zurück, stapelte Dragons als Sieg-Betrug und ließ Renata Glasc erneut durch den Draft zaubern.

G2 gegen KOI (G2 gewonnen)

G2: Pantheon; Gragas; Yasuo; Varus; Heimerdinger |

KOI: Jayce; Sejuani; Sylas; Zeri; Leona

Yike und BrokenBlade bekämpften Szygenda und Malrang in einem frühen 2-gegen-2-Gefecht und gingen mit zwei Kills für keinen davon. G2 stapelte Drachen und ihr Makrospiel sah weit überlegen aus. G2 schneite in der Mitte des Spiels, wobei Yike und Hans Sama in großartiger Form aussahen.

G2 gegen KOI (KOI gewinnen)

KOI: Jayce; Lee Sin; Lissandra; Zeri; Lulu

G2: Pantheon; Gragas; K'Sante; Varus; Nautilus

Larssen bewegte sich mit Malrang sauber auf der Karte und fand Vorteile, aber Caps gewann bei den Lane-Trades. In der Mitte und am Ende des Spiels fand Larssen entscheidende Positionen in Teamkämpfen und verursachte immensen Schaden mit seiner passiven Aufstellung von Szygenda, die im Aufräumdienst monströs aussah.

G2 gegen KOI (KOI gewinnen)

G2: Gragas; Vi; Ahri; Varus; Jarvan IV

KOI: Kennen; Wukong; Akali; Sivir; Dreschen

KOI sah vor der Mitte des Spiels stärker aus als G2, wobei Malrang und Comp große Vorsprünge hatten. Das Dragon-Stacking von G2 reichte nicht aus, um den Todesball von KOI in der späten Partie zu besiegen, als Larssen und Comp sie zerschmetterten, während Szygenda und Malrang CC lieferten.

Tag 3:

AST gegen VIT (VIT gewinnen)

AST: Olaf; Maokai; Sylas; Lucian; Nami

VIT: Kled; Wukong; Annie; Draven; Nautilus

Ein extrem blutiges Spiel, aber VIT hat einfach Makro besser gespielt und Dragons effizient gestapelt. Finn und Kobbe waren herausragend für AST, aber Bo war absolut monströs und war überall, wo er sein musste, damit VIT Ringe um AST laufen konnte.

AST gegen VIT (VIT gewinnen)

AST: Olaf; Xin Zhao; Sylas; Xayah; Nautilus

VIT: Jax; Lee Sin; Annie; Zeri; Rakan

Bo war wieder überall. Bos frühe Führung machte ihn in der Mitte des Spiels beängstigend, da auch der Upset's-Vorsprung wuchs. VIT zeigte eine gute Makro-Hebelwirkung, um Druckpunkte auf der Karte zu drücken, indem sie ihre Vorteile nutzten und für einen dominanten Schlusskurs sorgten.

BDS gegen KOI (BDS-Gewinn)

BDS: Jarvan IV; Vi; Syndra; Zeri; Lulu

KOI: Kennen; Trudeln; Akali; Aphelios; Dreschen

Sheo ebnete den Weg für BDS in einer Scharmützel-Heavy-Laning-Phase. Nuc und Crownie sorgten in Teamkämpfen für immensen Burst-Schaden, wobei Sheo und Adam in der Lage waren, Ziele leicht zu isolieren. Das mittlere bis späte Spiel sah viel schwieriger aus, aber in einem Kampf um Baron sicherte sich Crownie einen Pentakill und schaltete KOIS Schwung aus.

BDS gegen KOI (BDS-Gewinn)

KOI: Kennen; Wukong; Orianna; Caitlyn; Annie

BDS: Sion; Vi; Kassiopeia; Xayah; Dreschen

Ein weiteres Spiel mit einem Scharmützel zu Beginn und in der Mitte des Spiels, aber diesmal sogar viel mehr. Szygenda schaffte nach einem schlechten Kampf für KOI eine Kupplungsflucht zwischen zwei Türmen auf Kennen, aber Nuc und Crownie kletterten schließlich bis zu einem Punkt, an dem KOI nicht in der Lage war, Teamkämpfe zu gewinnen.