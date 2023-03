LEC Frühjahrssaison: Zusammenfassung von Woche 2

HQ

Nachdem Woche 1 hinter uns lag, wurden die Giants gestürzt und es entstanden neue Playoff-Rennen mit vielen großartigen Spielen, die die LEC-Tabelle vor der letzten Woche der regulären Saison erschütterten.

Tag 1:

AST gegen MAD (MAD-Sieg)

AST: Kled; Lee Sin; Akali; Kai'Sa; Rakan

MAD: Gnar; Wukong; Gragas; Xayah; Ulrike

Trotz einiger anfänglicher Stolpersteine waren Elyoya und Hylissang überall, sobald MAD richtig koordiniert hatte, und sobald Chasy und Carzzy Leads bekamen, ließen sie nicht mehr los.

TH gegen XL (TH-Sieg)

TH: Sion; Wukong; Victoria; Zeri; Rakan

XL: K'Sante; Sejuani; Ja; Xayah; Nautilus

Jankos war der klare Unterschiedsspieler für TH, der Jackspektra durch eine schwierige Laning-Phase ermöglichte und ihn in Teamkämpfen absicherte.

FNC gegen BDS (BDS-Gewinn)

FNC: Jayce; Lee Sin; Ryze; Caitlyn; Lux

BDS: Wukong; Vi; Azir; Verhexen; Blitzkurbel

FNC konnte sich in einem günstigen Bot-Matchup nicht durchsetzen und musste sich stattdessen mit einem unsteten Lead-Top begnügen. BDS dezimierte FNC in Late-Game-Teamkämpfen aufgrund besserer Koordination und Skalierung.

VIT gegen SK (VIT-Sieg)

VIT: Jax; Vi; Kassiopeia; Lucian; Nami

SK: Irrelevant; Wukong; Ahri; Zeri; Lulu

Markoon arbeitete hart daran, eine SK-Mannschaft am Leben zu erhalten, die die Spur verlor, aber die Gesamtführung von VIT ermöglichte es ihnen, sich gegen späte Spielziele und Kämpfe durchzusetzen.

KOI v G2 (KOI gewinnen)

KOI: Gnar; Lee Sin; Verdrehtes Schicksal; Kai'Sa; Rakan

G2: Jax; Vi; Taliyah; Ashe; Heimerdinger |

Die obere Seite der Karte von KOI balancierte die Bot-Seite von G2 in der Laning-Phase aus. Larssens Treffer erwies sich als von unschätzbarem Wert, und Szygenda ging mit einer Führung und dem Spiel davon.

Tag 2:

BDS gegen AST (BDS-Gewinn)

BDS: Aatrox; Sejuani; Kassiopeia; Verhexen; Nautilus

AST: Sion; Lee Sin; Annie; Zeri; Leona

AST arbeitete hart, um einen Vorsprung für Kobbe aufzubauen, aber es war Adam von BDS, der das Spiel in beide Hände nahm und es seinem Team aggressiv ermöglichte, späte Kämpfe zu zerreißen.

XL gegen MAD (XL gewinnen)

XL: Sion; Maokai; Jayce; Xayah; Soraka

MAD: Jax; Lee Sin; Orianna; Zeri; Lulu

XL kämpfte konstant besser um die Ziele herum, wobei Patrik beschützt wurde und gottgleich war, als sie einen dringend benötigten Sieg holten.

TH gegen FNC (FNC-Sieg)

TH: Sion; Jarvan IV.; Azir; Zeri; Lulu

FNC: Jax; Vi; Taliyah; Xayah; Nautilus

FNC erwachte zum Leben und bewegte sich dynamisch auf der Karte, um einen großen frühen Vorsprung auf der Top-Lane aufzubauen. Jackspektra kämpfte darum, TH im Spiel zu halten, aber Humanoid steigerte sich massiv, um das Spiel zu beenden und FNC auf das Brett zu bringen.

SK v KOI (KOI gewinnen)

SK: Sion; Wukong; Azir; Xayah; Dreschen

KOI: Gnar; Lee Sin; Lissandra; Kai'Sa; Rakan

Die frühe Spurführung gleicht sich über die Karte aus, aber das Teamspiel von KOI auf ihrem Pick-Comp hat das Spiel zu ihren Gunsten entschieden.

G2 gegen VIT (G2-Sieg)

G2: Kled; Vi; Kassiopeia; Xayah; Soraka

VIT: Camille; Gragas; Aurelion Sol; Zeri; Lulu

In einem aggressiven frühen Spiel gewann G2 überall außer an der Spitze Führung, und obwohl VIT in Teamkämpfen wie die stärkere Mannschaft aussah, bestrafte G2 seine Fehler und baute diesen Vorsprung aus, um das Spiel zu beenden.

Tag 3:

XL gegen SK (SK-Sieg)

XL: Sion; Wukong; Syndra; Zeri; Lulu

SK: Jax; Sejuani; Akali; Draven; Soraka

SK hatte von Beginn des Spiels an die Nummer von XL, was zu einem monströsen Vorsprung für Exakick führte, der seinen Gegner zurückdrängte, bis es an der Zeit war, auf extrem saubere Weise um den Sieg zu kämpfen.

MAD gegen TH (TH-Sieg)

MAD: K'Sante; Wukong; Kassiopeia; Zeri; Renata Glasc

TH: Gwen; Vi; Ahri; Kai'Sa; Leona

TH überwand frühe Stolpersteine und nutzte ihren Pick-Comp gut, um die Kämpfe für MAD ungünstig zu gestalten. Nisqys 100. LEC-Sieg bleibt schwer fassbar.

AST gegen VIT (AST-Sieg)

AST: Sion; Viego; Aurelion Sol; Varus; Annie

VIT: Gwen; Vi; Lissandra; Kai'Sa; Rakan

Alle Carry von AST kamen gegen eine starke VIT-Mannschaft groß raus. Später in den Kämpfen bedeutete ein skalierter Aurelion Sol und Viego Resets, dass sie ihre Gegner überwältigen konnten.

BDS gegen G2 (G2-Sieg)

BDS: Renekton; Sejuani; Akali; Zeri; Lulu

G2: Gragas; Vi; Azir; Zucken; Rakan

Die Mitte des Spiels sah anfangs gut für BDS aus, aber gegen ein gruppiertes G2 konnten sie keine erfolgreichen Teamkämpfe gewinnen. G2 ließ sie über die Karte laufen, um einen sauberen Abschluss zu erzielen.

FNC gegen KOI (FNC-Sieg)

FNC: Gangplank; Vi; Azir; Xayah; Nautilus

KOI: Gnar; Lee Sin; Verdrehtes Schicksal; Kalista; Taric (Taric)

Obwohl Razork in der Laning-Phase größtenteils zurücklag, hielten seine aggressiven Bewegungen auf der Karte FNC bis in die Mitte des Spiels am Leben, wo sie KOI in Gruppenkämpfen auseinandernahmen und ihnen den Sieg unter den Füßen wegstahlen.

