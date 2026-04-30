LEC Frühjahr 2026: Nach fünf Wochen haben drei Teams ihre Playoff-Tickets gesichert

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In der regulären Saison 2026 der LEC-Frühjahrssaison bleiben nur noch zwei weitere Spielwochen, die nächste Spielrunde beginnt am 2. Mai. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich schnell ein Bild der Playoffs und dessen, was wir von den verschiedenen Teams und Organisationen erwarten können, die anwesend sein werden.

Bisher haben sich drei Teams bereits das Ticket für die Playoff-Phase gesichert, nachdem sie einen starken Start in die reguläre Saison gezeigt hatten. Mit einer 6-0-Bilanz ist Karmine Corp durch, ebenso wie Team Vitality und Natus Vincere, die jeweils 6-1 und 6-2 haben.

Interessanterweise ist bisher kein Team ausgeschieden, da selbst die 0-7 Shifters mathematisch noch einen Weg haben, sich einen Playoff-Platz zu sichern, auch wenn die Chancen stark gegen sie stehen. Die kommende Runde an diesem Wochenende wird viele der letzten Playoff-Plätze bestimmen, denn wenn Shifters und Team Heretics eines ihrer beiden Spiele verlieren, scheiden sie aus dem Rennen aus, sodass nur noch fünf Teams um drei weitere Playoff-Plätze kämpfen.

Ebenso haben einige Teams viel Zeit, um ihre Angelegenheiten zu regeln, da G2 Esports noch vier Spiele vor sich hat, was sie in einer komfortablen Position bringt, um ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. SK Gaming und Fnatic hingegen müssen an diesem Wochenende auch ihre letzten Spiele gewinnen, sonst scheiden sie auch aus dem Playoff-Rennen aus.

Was die Spielpläne dieser Woche angeht, können Sie diese unten sehen.

Samstag, 2. Mai:



Fnatic vs. Team Heretics



Team Vitality vs. SK Gaming



Sonntag, 3. Mai:



Team Ketzer gegen Shifter



G2 Esports vs. Natus Vincere



Montag, 4. Mai: